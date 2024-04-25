公共藝術？ 徒然糟蹋楊英風

國立歷史博物館改建結果引發爭議，改建案中的「公共藝術計畫」更延伸到「公共藝術」議題。

何謂「公共藝術」？公共藝術必須具備「公共性」，「公共藝術設置辦法」第一章總則揭示「本辦法所稱公共藝術設置計畫，指辦理藝術創作、策展、民眾參與、教育推廣、管理維護及其他相關事宜之方案」，點出「民眾參與」。而史博館的「公共藝術計畫」，竟然以「破壞文物的手段來完成公共藝術」，如此「公共藝術」奢言民眾參與，遑論教育推廣？

至於民眾如何參與？試舉美國《景觀建築雜誌》曾經專題報導波士頓達特利社區公園的公共藝術為例，來解析何謂「公共」。公園景觀規畫過程由社區民眾全程參與，民眾希望表現的主要內容包括殖民時期以前、從印地安人以來的歷史背景，以及爵士音樂的精神。

同一社區的另一處公園，學童建議興建一座鐘，好方便他們知道上下學及吃飯時間。正因為設計階段透過社區民眾充分討論，因此功能乃至表現內容都盡可能符合民眾需求，而被視為範例。此一案例，不但符合「公共藝術設置辦法」的主旨，亦可見國內外對於公共藝術需求的一致性。反觀史博館所呈現的公共藝術，其「公共性」可能大相逕庭。

史博館改建案毀棄楊英風的原始設計之後，移置楊英風的雕塑「龍嘯鳳舞」於其間，意在「填補」？無非顯現其作為的荒謬。如此行徑，台南美術館二館有異曲同工之妙，且被移置的同樣是楊英風的作品。

原本展示在台南市立文化中心戶外的楊英風傑作「分合隨緣」，被移置到台南美術館二館府前路門口。移置的適法性是一回事，有定義此件作品為「公共藝術」者，則大有商榷餘地。此因移置的決定可能只有極少數人知悉，移置的場地也未經公開討論。移置之後，或是因不鏽鋼反光太刺眼遭致反彈，遂在臨街處放置多個大盆栽，以綠籬遮掩，新近更以招牌阻絕，然則，何公共之有？

史博館與台南美術館二館，兩件同屬「公共藝術」的案例，很巧竟然都是楊英風的作品，但遺憾的是，都是遂行少數人的主意罷了！且徒然糟蹋楊英風。