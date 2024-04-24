龍谿園憑空消失 對大師不敬

當年由國立歷史博物館委請藝術大師楊英風先生設計，國府遷台後由政府營造的第一座園林，更是全台最袖珍的園林—龍谿園，經由該館整建工程六年的施工，已被徹底破壞殆盡，就此離開我們的視線了。

這座園林係紀念史博館首任館長包遵彭先生，他是個博物館學專家，跟著國府來台，一手創立歷史博物館，任職長達十三年，鞠躬盡瘁於公事，於任內積勞成疾而不幸過世。接任的王宇清館長覺得「館不能無園」，特請當時正值壯年的楊英風先生來設計，楊英風先生將五行相生與相剋的精神放到景觀設計中，構築出這座深具有中華文化天人合一精神的園林。

這座園林於民國六十二年四月五日清明節落成後，因紀念包遵彭先生，取其字龍溪，由王宇清館長命名為龍谿園。除勒石紀念外，並請曾任教育部長的張其昀先生手書「龍溪亭」三字匾額掛於亭上。龍谿園採蘇州園林風格，內有奇石、花木與亭榭，別饒清趣；曲水繞其間，並有石橋置其上，周圍有楊柳垂橋，配合著歷史博物館的豐富館藏，象徵著傳統源遠流長。更重要者，園林與街道間有植栽圍籬，由兩座古典大門石柱筆直延伸而來，這跟街道做出細緻的區隔，又創造出「鬧中取靜」的意象，曾經在很長時間裡，都是家長帶孩子來史博館參觀後休憩的幽靜環境，包括我的童年時光。

如今，耗費六年的光陰，國立歷史博館重新開幕，我赫然發現蘇州園林竟然已經變成日本枯山水景觀，傳統建築中特有的「內外有別」全然被打破，不只周圍鋪著韓國草，奇石與花木不再，沒有水源川流不息，石橋消失無蹤，後面的圍籬更不見了；只有直接面對著馬路的「涼亭」，原先的「龍溪亭」匾額則已不知下落。楊英風先生設計的龍谿園至此已可宣告死亡。該館或許怕遭人物議，再移來楊英風先生的「龍嘯太虛」雕塑置於其間。但我不免疑惑，破壞了大師的園林，再置放大師的雕塑，究竟意圖何在？雕塑擺在什麼位置都能給民眾觀賞，具有休憩意義的園林卻就此瓦解，這難道不是在傷害國民感情嗎？

在大門古典石柱的左側，原本同樣屬於園林的角落，本來茂密的樹林不再，剩下的幾棵大樹全都被侷限在韓國草的範圍內。韓國草上置放幾塊鐵牌，上面寫「懷舊是危險的嗎」，並註記地面碑石文字是拿原先「還我河山」碑石底部切除的石料製作而成。我不太明白，史博館的公共藝術計畫，為何能如此大膽以破壞文物的手段來完成其公共藝術，甚至公告周知於社會？而且，現在我想來龍谿園懷舊都已不能，史博館卻跟大眾自我揶揄說「懷舊有危險」，莫非是暗指，當我們不滿這種荒謬的整建工程，想要訴諸於輿論，這種懷舊帶來的危險才真正開始？

該館正門地上的石磚本來有書法大師王壯為先生設計的館徽，內容是仿刻西周鳳紋，卻在兩年前被改成不像鳳鳥的幾何紋路，現在地上館徽石磚不再。我望著館上骯髒的綠色琉璃瓦，更看著館前兩側的深咖啡玻璃盒外罩，不敢相信這是史博館經過六年整建的成果。館內中間有雙向的樓梯，才開幕兩個月，樓梯已開始磨損不說，各層空間全被打開，讓人一覽無遺，直接看到四面盡頭的白牆，整體空間打破古典建築特有的「門」與「進」概念，不再有任何觀賞過程中特有的莊嚴感甚至神秘感。

史博館變成這種模樣，尤其龍谿園就這樣憑空消失了，這是對包遵彭與楊英風這兩位大師的不敬！請文化部長回答國人這到底是怎麼回事？並請立法委員問責。