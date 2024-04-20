讓法官不再血汗 需分案減量

士林地方法院刑事庭李法官疑因工作量過大，日前墜樓身亡。消息傳出後，法界愕然。李法官是司法官訓練所五十二期第一名結業，平常工作認真，深獲好評，竟在年紀輕輕的卅九歲去世，痛失人才，實在說不過去；中華民國法官協會也在昨天發起「白花運動」，表達思念與祝禱。

法官也是人，人不是機器，法官工作量過多，當然身心疲憊不堪，最後結果是法官們紛紛出走、轉任法官人數減少等現況。

其實法官工作量過多是幾十年來的問題，解決之道必須多方面進行，如果不怕外界批評「遲來的正義不是正義」，最簡單的辦法就是減量辦案。聯合報曾在七十三年一月十一日司法節刊出本人所撰的「司法節談司法革新」，文中提供幾點淺見，其中談到「司法人員收案件數應限制在『推檢每月辦案最低數目表』以內。逾此件數即不再分案（多餘之一般案件設法消化，如無法消化，亦不妨慢慢等候審理）」。

目前司法人員承辦件數常逾此五、六倍以上，斲喪司法人員身心莫此為甚。一方面無暇法學進修，他方面無法詳細推敲與充分調查，難免草率結案。辦案一草率，當事人必不甘服。於是一案剛結，他案又起，如此惡性循環永無止境。我國聲請上訴、非常上訴等案件特多，不能謂與草率辦案無關。」

貴報又在去年刊出本人的「解決恐龍法官，讓法官不再血汗」，指出法官濫用自心證，引來更多上訴案的增加。

這次李法官的死訊，司法院稱院長許宗力深表遺憾與不捨，卻引爆基層法官對司法院的不滿怒火，「案子愈辦愈多，司法院卻毫無具體作為」。法官論壇上有法官點名許宗力應下台負責，法官協會也發聲明，籲一個月內提出減輕法官工作負擔的具體措施。看來司法院若不採取有力行動，無人願意當法官，法院只好關門了。

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