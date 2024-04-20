攜手原民 展現因應氣候變遷實力

十九日民意論壇「森林碳匯有賴原民氣候勞動力」一文，對林業及自然保育署（下稱林業保育署）業務有諸多指教，特此說明及澄清。

林業保育署轄管一六二萬公頃國有林地，其中九成亦為原住民族傳統生活或使用；林業保育署雖非原住民事務主管機關，惟國有林治理與經營，原住民族本應是最核心權益關係人。

近年林業保育署在肯認原住民族自然資源權利與生態永續的前提下，積極與原民部落和解共生，更透過法規修正、政策精進與預算編列等方向，與部落共管山林、共享惠益，期盼縫合族人與山林原有的親密關係，共創政府、部落、山林三贏。

以賽夏族為例，過去長期稱呼林業保育署改制前的林務局為habon（賽夏族語中之魔鬼）。林業保育署於二○一八年與賽夏族依其傳統儀式進行和解後，林業保育署新竹分署即長期蹲點苗栗南庄陪伴部落，成立「賽夏族原住民林業暨勞動合作社」，推動系列綠色森林產業。從林下養蜂開始，進而發展段木香菇、生態旅遊、森林療癒，並參與山林巡護、森林生態監測、人工林撫育、疏伐等國有森林經營，在去年通過FSC國際森林認證，成為永續森林經營典範。多元的綠色森林產業，也讓族人的平均月收入從當初不到四千元，至今年初已翻倍成長至一萬一千元。

除了提振部落經濟，合作社社員從當初僅七人，至今已達一五七人，其中有廿三人是原本在都市打工的返鄉青年；社員中也有多人曾經迫於生計、鋌而走險涉入盜伐的前山老鼠，但穩定的收入與感受來自山林的惠益澤被，讓他們已成為部落中最堅定守護傳領家園的「護林虎」。

此外，隨著經濟改善，自信心提升，中斷五十四年的部落成年禮，也在二○二二年起復辦，重振傳統文化，讓孩子們重新認識自己的土地及文化。賽夏族原住民林業暨勞動合作社也在二○二三年正式成為「國際里山倡議夥伴關係（IPSI）」的正式會員，躍升國際舞台。

與南庄賽夏的山林共管模式，除了已吸引全國原鄉十四個族群上百團體前往實地參訪、借鏡；林業保育署其他地區分署也與當地部落共同構思發展屬於自己的里山經濟。這些龐大量體的業務推動，當然有賴於預算的配合，林業保育署二○二三年對於原住民山村與社區林業經濟等各項業務，挹注經費逾五億元，二○二四年更編列約六億元預算。

原住民族的智慧是生態永續的關鍵，無論是二○五○年淨零碳排目標，抑或是多元林業與生物多樣性政策的推動，原住民族都會是林業保育署最重要的夥伴。我們也會持續將與族人協力推動森林經營與生物多樣性保育的成果及經驗和國際分享，讓世界看到台灣攜手部落，展現因應氣候變遷與調適的創意與實力。