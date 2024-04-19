森林碳匯 有賴原民氣候勞動力

為應對氣候變遷對全球生態環境、人類生存的威脅、台灣國家安全及永續發展的影響，政府制定「二○五○淨零排放」的政策目標及十二項戰略行動計畫，其中「自然碳匯」是林業人士最為關切的議題。

自然碳匯中，森林碳匯占了極重要地位。台灣森林覆蓋率高達六成，不但是地理與生態上的「自然護國神山」，更是因應氣候變遷威脅下的「氣候護國神山」。在談台灣的森林碳匯、自然解方之前，是不是應該先看「誰」是維護、保存這片「護國神山」的主要角色？腦中最先出現的印象，應該是跟森林關係最密切的原住民族，以及仰賴這片森林工作的「原住民森林工隊」。

台灣國有林面積為一八四萬公頃，而原住民傳統領域面積為一八○萬公頃，事實上原住民傳統領域就等於國有林面積。台灣人工林面積為四十二萬公頃，而原保地廿六點四萬公頃的面積中，林地有近廿萬公頃；森林碳匯的人工林經營成效，原保地是成敗關鍵。原住民對傳統領域的維護與保存，才讓台灣森林碳匯得到永續。依據調查，國民政府遷台初期，原住民從事農林漁牧的人口占了百分之廿七，四人中就有一人，如果說台灣林業是由原住民勞動人口撐起的也不為過。

我們受惠於原住民族對氣候變遷的貢獻，然而又是如何回饋、對待他們呢？從農業部林業及自然保育署（前身為林務局）民國一一二年的預算中，用於「原住民族地區」的經費只有五九○萬元，占該署總預算七十五億元的百分之一不到，幾乎可略而不談。事實上，該署每年的媒體宣傳費用就達三一五○萬，有無合理的對待這群原住民族森林工隊？

依據勞動部一一二年原住民勞動力調查，原住民從事農林漁牧的比率為百分之十五點六，雖較最初的百分之廿七下降，仍比全台的百分之九點一高，原住民族仍是林業主要勞動力來源。另外原住民每月平均收入，位於二至四萬元間者高達百分之六十二點五，相較台灣平均薪資五點八萬餘元低了不少。

林業及自然保育署近年每年造林面積都少於二百公頃，撫育面積為二千多公頃，即使以人工林四十二萬公頃面積相比都不到百分之一，相關經費每年僅約九千萬左右，可說是「不務正業」。不重視造林業務，也可從林業勞動者的低工資看出；勞動部公布之各行業平均月薪，農林漁牧的平均月薪遠低於營建構造工，甚至比「體力工」還低。

森林覆蓋率與台灣相近的日本，依其林野廳「森林白皮書」揭露，林業工人平均月薪約合新台幣五萬元，平均日薪也比日本最低時薪高出不少。呼籲政府應以「原住民氣候轉型正義」為思考，對於最主要的森林維護者–原住民森林工隊，回報以更高的薪資與報酬，乃是提高森林碳匯的核心課題。