賴的社宅政見 可朝信託化邁進

政府推動社會住宅、包租代管政策以解決住房問題，旨在為年輕人及弱勢群體提供可負擔的住屋選擇，並實現住房公正。政府於二○一七年至二○二四年間訂了一項八年期的政策目標，計畫增加廿萬套社會住宅單位，其中包括十二萬套新建房屋、八萬套從私人業主那裡分租或代管的單位。準總統賴清德於競選時提出，從二○二五年到二○三二年間，提供一百萬套社會住宅單位；包括新建的廿五萬套，分租或管理的廿五萬套，以及租金補貼的五十萬套，以穩定供需並保護公眾的住房權利。

推動社會住宅的目的，是為了解決住宅不足及住宅不公平，尤其針對低收入家庭、年輕人等群體。政府通過包租代管、建造新的社會住宅等方式來增加可負擔的住宅供給。但在推進社會住宅的發展過程中，政府資源投入有限；興建與營運社會住宅，引入信託機制可以提供一種創新的管理與融資方式，進而加強社會住宅項目的實施效果和財務永續性。信託機制將資產轉移給信託機構管理，可以為社會住宅項目帶來以下幾個優勢：

一、提高資金效率：通過設立專門的社會住宅信託基金，可以吸引更多的私人資金參與，包括個人投資者、企業以及其他社會責任投資主體。這些資金可以用於社會住宅的建設、翻新或運營管理，從而降低政府的財政負擔。

二、專業化管理：信託機構通過專業的資產管理，可以提升社會住宅的運營效率和質量，包括租賃管理、設施維修，以及與住戶的溝通等，確保住宅條件符合標準，並滿足居民的需求。

三、長期穩定的回報機制：對投資者來說，社會住宅信託提供一個相對穩定的投資回報，因為住宅租賃市場需求持續存在，且政府支持政策提供了一定程度的風險保障。這種長期穩定的回報，有助於吸引長期資本投資。

四、促進社會參與：信託機制還可以加強公眾對社會住宅項目的參與和支持。通過設立透明的資產管理和財務報告機制，提高項目的透明度和公信力，讓社會各界了解社會住宅的社會效益，從而增加社會資本的投入。

然而，引入信託機制也面臨著一定的挑戰，如設立和運營成本、法律和監管框架的適配性，以及信託產品設計的複雜性等。因此，建議政府在考慮引入信託機制時需完善下列面向：

一、完善相關法規：制定或修訂相關法律法規，明確信託機制在社會住宅領域的應用框架，包括資產轉移、財務管理、稅收政策等方面的規定。

二、建立監管機制：設立專門的監管機構或機制，監督信託基金的運營管理，保障資金的安全和透明使用，防止資產被挪用或管理不善。

三、加強公眾宣傳和教育：通過公眾宣傳和教育活動，提升社會對信託機制的了解和認知，促進公眾、私人部門和非營利組織等各方面的參與。

透過信託機制的引入和實施，社會住宅有望實現更加有效的資金籌集、專業化管理及社會參與，從而有助解決住房問題，推動住房公正和社會包容。