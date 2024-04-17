AI內閣蹭風潮 產業怎信賴

準總統賴清德積極布建「ＡＩ內閣」，攸關未來科技與經濟發展的相關部會首長人選也已公布。

蔡政府八年以來的產業政策，可用「蜀中無大將，廖化作先鋒」來描繪，華麗空洞有之，但實際成果卻常淪為口號。「ＡＩ內閣」說得很好，但想要表達什麼？

在台灣除了在半導體代工與ＡＩ周邊產業下游之外，ＡＩ產業的核心如深度學習模型（OpenAI、Copilot、Anthropic、Gemini等）、網路平台（Google GCP、AWS、Azure等）都掌握在矽谷菁英手中，台灣在大規模全球通用智能ＡＧＩ模型的發展中，除了「望梅止渴」外，還能做什麼？

賴政府自詡為「ＡＩ內閣」，但台灣ＡＩ優勢在於高科技的產業群聚及本土中小規模的ＡＩ應用上，政府到底是想蹭全球ＡＩ風潮？還是有什麼其他特別意義呢？還有，詐騙橫行及資安堪虞的台灣，「ＡＩ內閣」在致力產業發展之餘，是否也該全力改善這個令全民不安的問題呢？

事實上，ＡＩ是一個矽谷現象，其龐大ＡＩ創新能量的背後，是美國猶太族群長期在財金、科技、人才、商業等領域所累積的傲人實力，別人或其他地區是學不來的！

當馬斯克淡出ＡＩ主流光環之後，猶太裔幾乎全盤掌握了ＡＩ產業的全域，但下游那些共生的台灣半導體晶片設計及代工業者、伺服器代工業者，不是也吃得滿盆滿缽嗎？而這不正是台灣護國神山的優勢嗎？但這一波的產業震盪來自ＡＩ產業的爆發，系統性、前瞻性深耕既有產業未嘗不是另一個關鍵選項。

賴清德曾在三月中公布「五大信賴產業」，包括半導體產業、ＡＩ、軍工產業、安控產業以及通訊產業。首先，五大信賴產業不是什麼新的創新思維，但更像是蔡政府八年來產業政策的延續。但在五大信賴產業的重新布建中，蔡政府時代所建立的卅多個國家隊怎麼處置？其中爭議性最大的能源政策又該如何調整？

另外，滿坑滿谷的太陽能光電與離岸風電如何退場？耗水費電的產業項目如何彌補？缺電但執意推動高費電的海水淡化計畫，曾經喊得震天價響的氫能、生技醫療、低軌衛星通訊、量子計算、電動車推動計畫等蔡政府遺留的「產學國家隊」又該怎麼處理？曾經高喊是下一階段護國神山的生技產業，還在計畫中嗎？

再以蔡政府時期積極推動的氫能產業為例，二○二一年經發會曾把高比例的氫能納入台灣整體的能源供應鏈中，隨後又有氫氨混燒及氫燃料電池發展計畫；最近更有媒體大肆宣傳氫能，而中油也破天荒設立了二座加氫站，台灣卻不具發展氫能的客觀條件，「ＡＩ內閣」的能源政府計畫該如何調整？

有人誤以為，台灣有了護國神山台積電和「台裔」的輝達、超微等ＡＩ半導體晶片大廠，ＡＩ產業發展就能水到渠成甚至天下無敵；又有人以為，台灣有了名列前茅的醫療服務，就能「保送」ＡＩ生醫產業安全上壘，但真是如此嗎？

在ＡＩ時代，台灣企業產業轉型的利基應在「借ＡＩ之力，行螞蟻雄兵變大象之實」。經營ＡＩ必須有主導資訊的流通與治理能力。台灣發展ＡＩ到底是瞄準上駟的「主」，還是下駟的「客」？是聚焦在ＡＩ主體開發，還是跨業應用？賴政府若堅持以「五大信賴產業」為核心，ＡＩ技術定位及產業發展的藍圖，是不是也該準備好了呢？