中華民族 台海逢凶化吉的關鍵

從「馬習二會」的過程和結果，不難看出「一個中華民族」，就是兩岸逢凶化吉的關鍵。

如黃年先生所說：馬習會後，兩岸思維已從政治轉向民族的「一中原則」，而這也是楊永明教授形容習近平丟的最慢速球；如果這種球台灣都不接，後續將無法想像。

以現實政治角度，獨派所言過去台灣的悲哀，到眼前面對文攻武嚇，無一不是「中國問題」。但從「民族命運共同體」的觀點，數百年來中國承受屈辱，與台灣「四百年悲情史」也息息相關，今天中國之所以張牙舞爪，又何嘗不是我們的問題？

此外，撇開政治對立和民族認同的難題，台灣大多數民意還是比較在意「維持現狀」，這也多少說明台獨金孫為何只有四成選票，畢竟對多數人來說，「獨立」並不迫切。

同樣，「統一」對中共而言，難道不是如此？這就是主張「一中原則」的馬敢誇口任內無人認為台海會起衝突的理由。你可說它是空洞的文字遊戲，但這形成「你不跑我不打」的政治默契，得來不易更牢不可破。顯然習近平明白兩岸還不到攤牌時刻，才給予「一中」在民族上的詮釋空間，以示對綠營繼續執政的容忍。

至於將獨立當神主牌的賴清德，若非同文同種與合則兩利，也不可能常比喻兩岸為「兄弟之邦」。因此，假設五二○就職演說是個測驗，而賴能藉「習題」發揮，多著墨文化、歷史、經貿的共通或互利，且以此嘗試跨越地緣政治阻礙，就算未來四年無法柳暗花明，也可和緩兩岸兵凶戰危，並符合多數民意需求，不是嗎？