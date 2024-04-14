星期透視／馬習二會後 兩岸交流將顯效益

相隔九年，馬前總統與習近平於四月十日在北京舉行「馬習二會」，雖然馬前總統已經無任何黨政職務，所帶領成員主要以青年學生為主，而非黨政企業要員，但北京仍以超高規格的接待，並透過「馬習二會」釋放出新的對台政策，其對兩岸關係的影響亦殊值關注。

首先，在接待規格方式上，雖然馬英九既非總統，也非國民黨的主席，但是習近平卻在人民大會堂的「東大廳」以高規格名義會見。「東大廳」係屬於中樞層級的，也是中國國家主席與外國元首會談常用的場地，習近平與美國歷任總統的會見，及與拜登的視訊通話，也在「東大廳」舉行。它與「台灣廳」和「福建廳」等卅多個地方一級行政區劃的議事廳層級規格不同。習近平過去會見國民黨前主席連戰、吳伯雄、朱立倫及洪秀柱等台灣政要，都選在「福建廳」的規格。此外，在會面座位安排是採取「正式會談」長桌形式，而不是禮儀性的「半圓沙發接見」方式。以往北京只有國、共政黨主席正式會談才採取長桌形式的「正式會談」，一般都採取禮儀性的「半圓沙發接見」方式。此次，馬英九所率領的廿位青年學生一起參加會見與座談，也創下台灣學生與中共最高領導人第一次見面與對話的紀錄。

其次，會見的時機挑選上，在美、中拜習通話高層密切溝通之際，此次，習的講話自然也考量到賴清德即將在五二○上台之後的兩岸關係。此外，在美國的《台灣關係法》頒布四十五周年之際，習近平在「習馬二會」中也強調的「沒有什麼勢力能把我們分開」，在時機考量上，也有其針對性。

再則，北京需要搭建「馬習會」此一重要平台，藉以宣示新的對台政策。自二○一六年十一月一日當時國民黨主席洪秀柱在北京舉行「洪習會」後，習就未曾與國民黨主席舉行正式會晤。自二○一八年七月十三日在人民大會堂舉行第四次「連習會」後，習即未再與台灣人士有任何會見。在連戰之後北京一直希望能夠找到一個重要人物作為平台，藉此可對大陸內部有交代，對台政策卓有成效，並弱化武統聲音。對外也可向國際社會宣誓，兩岸是屬於中國人內部事務，不容外力介入跟干預。對台也表明北京會具體展現軟、硬兩手都抓的區隔對待政策。從「馬習二會」當晚中央台新聞聯播以頭條新聞報導，四月十一日《人民日報》以頭版報導，十二日也在頭版發表「為兩岸關係指引正確方向」文章，十三日更是在頭版發表題為「把握兩岸關係大局，續寫中華民族歷史新輝煌」，高規格「評論員文章」強調，習會見馬的講話是「為兩岸關係發展指明了方向，是新時代對台工作的根本遵循和行動指南」。

最後，由於當前有四道安全閥：一是美中關係維持良好溝通管道與互訪；二是美台關係也維持良好互動；三是兩岸關係也因為馬英九訪陸而讓北京減壓；四是台灣內部也因立法院朝小野大有效制衡。都促使台海的風險在五二○前後應屬可控。

「馬習二會」雖對兩岸外交競逐與談判不會有影響，但對於台海的和平與交流將會有重要意義。習近平說「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，相信對今後兩岸的人員進一步雙向交流（包括陸客與陸生來台）應會有後續效益顯現。

（作者為淡江大學兩岸關係研究中心主任）