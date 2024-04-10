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保護兒童「讓人兩難」？

聯合報／ 翁國勛／醫師（台南市）

最近接連出現兒童受虐及兒少性剝削事件，加害者甚至與兒童保護單位關係密切，引起輿論關切，也有民眾和立委諸公呼籲修法。

筆者認為保護兒童，除了立法，也要提防賣「偏方」假友軍。有政府官員和宗教保守派，對持有真人性影片，有實際兒少受害的案件唯唯諾諾，稱其「讓人兩難」，卻對無實際受害者的虛構影視作品重拳出擊，揮霍兒童救命錢，就是賣偏方的假友軍。

賣偏方者口口聲聲為病人好，讓病人散盡家財，不只是讓病人做「無用功」，更讓病人錯失治療機會。政府預算花在無效治療的費用每多一元，能實際挽救兒童的經費就少一元。假保護兒童之名，卻把預算砸在安慰劑，實際上是戕害兒童。

打擊「湯姆貓與傑利鼠」無法減少虐貓。政府官員要績效，不是靠打擊虛擬人物濫竽充數、搞遮羞布。更何況主張嚴打虛擬人物的團體，尚且無法防止「自己人」虐童，信賴他們的「藥方」無異請鬼拿藥單。預算省下來，用在真正有用的措施，不知道能多救多少孩童？

偏方 績效 虐童

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