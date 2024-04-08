科技．人文聯合講座／承受苦難．謙卑相待

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最近AI很火紅，幕後的重要推手之一是輝達創辦人黃仁勳。大家都很好奇他的創業故事。日前黃仁勳回母校史丹佛大學演講時，被詢問要如何才能提高成功機會？沒想到黃仁勳竟回答「必須承受苦難（suffer）」！

什麼！有沒有聽錯？要一群全世界最頂尖的史丹佛學生承受苦難！這是一個什麼樣的寶貴智慧？

事實上，黃仁勳是對的，但只對一半。

可以被人稱羨的成功者或某一領域的頂尖者，他們的生活或經驗，大多都不能用快樂來形容；更貼切的應該是說：他們都是在飽受折磨與苦難中鍛鍊，如同英文諺語「No pain, No gain」。嚴格來說，成功者追求的目標並非是「功成名就」，大多是源自內心的信念或不滿足的好奇。比起物質財富或名聲信譽，他們更在意的是「使命」是否實現。為了達成使命，他們會設定具體目標，並為此目標努力戰鬥、堅持不懈、愈挫愈勇，即使付上極大的代價（甚至生命），也在所不惜。

多數人不會在遭逢困境時歡呼喜樂，但對這一群為了成就使命而承受苦難的堅持者，他們常體認到擁抱困境才是解決問題最有力的燃料，他們相信經歷苦難是獲得更大恩典的必經過程。他們異於常人的「自討苦吃」，正是他們可以卓越的特質。

以黃仁勳為例，他曾提到創業家必須要擁有一種「超能力」，就是創業家不會知道「這有多難」，創業家只會問自己「這能有多難」。讀者或許好奇，為什麼不去想「這有多難」呢？黃仁勳的回答是：「你必須讓自己相信，這沒有這麼難。因為，創業真的會比你能想像的要困難太多太多了！」換言之，就是因為創業難到無法想像。所以黃仁勳唯一的選擇就是催眠自己「這能有多難」。這就是創業家承受苦難的心法。

但是光願意承受苦難，尚不足以讓人尊敬；讓人真正從內心景仰的人，必須具備「感恩與謙卑」。哈佛大學哲學教授邁可．桑德爾的《成功的反思》一書曾批判不論我們有多拚搏，成功都不是全靠自己或個人獨自就能成就的。現今社會愈來愈多人相信成功是自己的功勞，這是嚴重的價值扭曲。

桑德爾教授說過去四十年來，「才德思想」與「應得」成了公共論述的關鍵詞，一方面強調成功是個人責任，另一方面則描繪向上流動的願景—「成功靠的是努力、天賦和才德」。然而成功者的成就並不是只靠自己的「承受苦難」或「努力奮發」就能實現，更多的是靠社會中許多人所提供的機會。桑德爾就特別強調謙卑是現今社會最需要的公民德性。畢竟，憑著才能和努力在社會體制中獲勝者，多少也是「托他人的福」，或者是「命運的偶然」。如果過度強調成功都是個體的努力與承擔，就容易落入自大與驕傲，社會將更加競爭與自私。

在未來AI充斥的世界，可以承受苦難的人已經很難得了，但唯有凡事感恩與心懷謙卑，才可以避免「才德的驕傲」。成功者唯有謙卑待人，才能告別輸贏二元對立，超越才德霸權，走向平等、尊重且包容的共善社會。（作者為逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授）