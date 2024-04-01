當習近平邀印尼總統當選人訪中

今年三月當選印尼下一任五年任期總統的普拉伯沃（Prabovo Subianto），他也是現任的國防部部長，應中國國家主席習近平之邀，三月卅一日至四月二日前往北京訪問。

這次的訪問「頗不尋常」，一方面他還是總統當選人，到十月才會就職，此時高調出訪，自然引人側目。此外，在大選中落敗的兩位候選人阿尼斯（Anies Baswedan）及甘查爾（Ganjar Pranowo）認為選舉中有弊端，矛頭指向現任總統佐科威暗中以不當的手段支持普拉伯沃勝選，因為搭檔參選的是他的長子吉伯朗（Gibran Rakabuming）。兩位落選者訴請憲法法庭另行舉行大選，案件還在審理之中。在選舉訴訟未定案之前出訪是否恰當？印尼政壇對此意見十分紛歧。

普拉伯沃接受邀訪主要的著眼點：一、延續過去十年印尼與中國的友好合作關係。二、加強未來經貿合作的廣度及深度。三、著眼於未來印尼經濟發展、遷都所需要的科技與基礎建設。四、展現或追隨佐科威總統過去十年的外交路線，並確認及深化去年十月十八日佐科威與習近平共同簽署的提升雙邊戰略合作協議內容。普拉伯沃雖然是國防部長，但此行國安問題應該不是重點。

附帶一提的是，現任中共中央對外聯絡部部長劉建超之前曾擔任中國駐印尼大使，傳聞他有可能出任外交部長；現任駐美大使謝鋒，之前也擔任過中國駐印尼的大使。他們兩位跟筆者在印尼工作期間有重疊。他們跟普拉伯沃、佐科威等政府高層人士熟識，對未來中、印關係的發展應有一定的話語權。

普拉伯沃接受中國的邀請，想必是得到佐科威的同意。在擔任總統期間，佐科威保持跟中國之間友好合作的關係，雙方高層領導人互動十分緊密頻繁；在工作階層則有副總理級定期會談，簽署了眾多經貿科技教育方面的合作協議。印尼第一條雅加達到萬隆的高速鐵路，也是由中國大陸公司承造，並已完工運轉。中國對印尼其他的鐵路建設工程也虎視眈眈。

佐科威秉持的外交政策，就是印尼自一九五五年萬隆會議之後奉行的不結盟主軸，不倒向某一大國或加入某一陣營，以免捲入不必要的地緣政治紛爭。

習近平的邀請也「頗不尋常」。對七個月之後才能就職總統的普拉伯沃伸出橄欖枝，自有其戰略上的考量。美國政府最近幾年對中國採取鋪天蓋地的打壓與制裁，似乎認為太平洋不夠寬廣；美國布建了北起日韓到台灣、菲律賓，再延伸到紐澳的一道道拒止中國擴張的防線；拜登總統去年也不辭辛勞去了河內一趟，提升了美、越戰略夥伴關係。唯獨東協的龍頭、國際海運通路的中樞印尼，仍維持不結盟的態勢。

在此時此刻，中國強化與印尼的合作關係，不啻對美國也可以隱然產生一種對抗的力量。雙方多一分的合作，在美國眼中都是不合時宜的破口。美國兩黨總統候選人並沒有邀請普拉伯沃前往訪問，誰也無法確定能當選總統；而普拉伯沃也不能貿然前往與任何一位候選人見面。在此空窗期，中國政府明快出手，邀請策略上十分成功。此行雖無「國是訪問」之名，但會有「國是訪問」之實。

在五二○之前，我們的總統當選人賴清德有沒有機會跟普拉伯沃在峇厘島見上一面呢？

過去美國政府因普拉伯沃人權紀錄不彰而不准他入境，如今中國政府倒履相迎，他的心頭必定感慨萬千吧！