陳明通一豬各表 甘中國何事？

國安局前局長陳明通最近出書，為因論文抄襲而退選的林智堅喊冤，稱此學倫案是一起「世紀大冤案」，完全是中國滲透台灣的「認知作戰」。

在新書發表會上，陳明通用了一個「醬油滷豬腳」的比喻：「余正煌向林智堅借醬油，滷自己的豬腳，滷完後林智堅卻說豬腳是他的，因此余控告他抄襲其論文。但實際的狀況是醬油、豬腳都是林智堅的，整道菜最關鍵的部分是我（陳明通）滷的。余正煌只是拿去『配』他的飯而已。余正煌怎可說滷好的整碗豬腳是他的，是他做的！」

一個堂堂的台大教授，竟然以「豬腳比論文」，雖不文雅，但也符合台灣本土精髓的「俗擱有力」，發聾振聵，讓人耳目一新。

蓋論文首重原創，故不論是林智堅或是余正煌，至少都該養一頭自己的豬。結果明通師親自開示，原來從頭到尾豬只有一頭，而且還是陳明通自己養的，養好了再把豬腳切給林、余二人，然後不知怎麼搞的，余把林的豬腳拿去用醬油煮了，可是是陳幫忙滷的，最後余把豬腳先做出來，卻說整碗豬腳都是他的。

這故事有點亂，但大概就是「一隻豬腳，各自表述。」

不過耐人尋味的是，陳明通拚了老命為林智堅喊冤，卻不見苦主本人出面。余之前告林之官司最終以和解結案，林智堅聲明向社會和余正煌家人致歉，並同意捐出三十萬給余正煌指定的公益團體，才獲得不起訴處分。顯然，林智堅本人都已經承認「豬腳」不是他自己的，陳明通的「一豬各表」只怕是「表錯情」了！

台大校長陳文章表示，指導教授負有教學、研究、指導責任，若一位指導教授兩位碩士班學生（指林智堅、鄭文燦）學位都遭撤銷，指導教授確實應當擔負一部分責任，也應當道歉。言下之意，陳明通本該認真指導學生論文，怎麼幹起了「養豬分豬腳」的屠夫勾當呢？

更匪夷所思的是，陳明通既不敢面對體制內的學術倫理審查結果，只好透過出書與黨籍立委（沈伯洋）的寫序加持，企圖把單純的論文抄襲事件打成中國的「認知作戰」，實乃學術之恥。

知識分子的血液中理當承載著文人的傲骨和讀書人的尊嚴，即使做不到與邪惡的政權做永不妥協的抗爭，但至少也要做到不背叛自己的道德與良知。陳明通「既為攀貴分豬腳」，又何須「豬腳論文扯中共」呢？說到底，你們的「一豬各表」，甘中國何事？