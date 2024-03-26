科技．人文聯合講座／紫色的權力誘惑

色彩不只反映出人們內在看不到的喜悅，同時也是一個社會階級上的財富與權力象徵。當然，從人類文明發展歷程中創造出依附於政治、社會、風俗的人文色彩富有鮮明的色彩溯源。人文色彩乃是文化長期積累結果，意義頗大。

俗語常言紅得發紫，這句話應該出自唐代官員穿著品色衣制度，官員職位分九等，以色彩區別職級高低，三品以上服紫，四品深紅，五品則為淺紅，色彩象徵權力，受到皇帝寵愛或有功勳者，拔擢為紫袍大員。從紅袍到紫袍可說是權力高漲的象徵。其實，紫色向來都是權力與財富的誘惑。

周人尚赤，舉凡葬禮、戰爭、祭祀，緊密與赤色有關，下葬選日出，戰爭乘紅色馬匹，犧牲用赤毛白腹馬；政府民間盡皆以赤為尊，權力規範顏色，顏色禁忌不可踰越。紫色衣服高價難得，諸侯、大夫卻愛穿紫服。孔子不忍制度隳壞，故說：「惡紫之奪朱也」。紫色在色彩學上屬間色，紅黃藍則為原色，古人將五行與五色相對應，三原色加上黑白就構成五色。孔子說「為政以德，譬如北辰，居其所而眾星拱之」，北辰即為北極星，往後稱紫微星。何時稱北辰為紫微呢？唐代稱皇宮為紫微宮，天上人間相互輝映比擬，或始於此時。

紫色成為官場正式顏色始於唐。晚唐悟達和尚德行出眾，宣宗賜紫衣袈裟，封三教首座，尊為國師，僖宗又恩賜稀有沉香寶座，國師從此心生傲慢，膝蓋卻長出人面瘡，苦不堪言，長途跋涉至四川九隴山，拜見梵僧，獲教某處泉水得以洗滌人面瘡。國師掬泉洗瘡之際，人面瘡忽然張口，自言前世為西漢晁錯，七國亂起，袁盎議殺晁錯以平亂，被斬於東市，累世尋隙復仇。袁盎累世為得道高僧，此世卻因獲紫袍、寶座心生傲慢，故晁錯得以化成人面瘡報冤殺之仇。國師聽後大駭，洗瘡，痛入骨髓而昏厥，晁錯怨氣亦因泉水而消解。醒後國師心生大懺，製《慈悲三昧水懺》，化導眾生。

紫色在日本也是尊貴顏色，《源氏物語》主角之一的藤壺之宮，為光源氏戀慕，發展為逆倫之戀。藤花為紫色，表尊貴之義，作者紫式部以此為隱喻。紫式部非其本名，卻含「紫」字，據推測本名為藤原香子。屋大維規定皇帝服全紫袍，元老院、官員得穿著部分染紫衣袍，民眾禁服。紫袍源於古希臘邁諾斯文明，古羅馬文獻記載，染一千磅羊毛，耗兩百磅深海紫螺肉、一百一十一磅骨螺肉，一件紫袍費千計或萬計紫螺，昂貴勝於黃金。耶穌被捕受審鞭笞後，士兵為他披紫袍、戴荊棘冠，拉到群眾面前說「看看此人」（Ecce Homo），揶揄耶穌為王之說。「看看此人」成為著名的繪畫題材。

古代紫色布料耗資不斐，富貴者愛服，其背後存在愛服者的傲慢心，紅得發紫以喻富貴臨頭，擁有權力與財富而能不傲慢的人有多少呢？新內閣即將組成，紅得發紫的新內閣成員或者被委以重任的各級人員，能耐得了紫色魅力而不動心嗎？我們期許他們能謙卑而體察民情，方能開創嶄新政局。

（作者為亞洲大學現代美術館館長）