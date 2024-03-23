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電價漲 執迷非核的必然

聯合報／ 林文昌／核二廠前廠長、台電退休員工（台北市）

台電二○二二年虧損約二二六五億元，去年加計政府補貼五百億元，目前初估虧損約一九八五億元，累計虧損則是三八二六億元。台電虧損的直接原因，雖然是俄烏戰爭引發國際能源價格大漲所致，但與便宜的核電占比逐漸減少，昂貴的風光電占比逐年增加脫不了關係，這是蔡政府一意孤行推動非核家園政策的必然結果。

蔡英文總統二○一六年上任後，大力推動能源轉型，依據政府「二○二五年非核家園」能源配比，燃氣占五十％、燃煤卅％、再生能源廿％，準備把廿％的無碳核電完全用風光電取代，學者憂心此將造成電價大漲，估計在國際能源價格維持不變，二○二五年非核及再生能源廿％達標的狀況下，台電每年須額外支出一六八一億元，以台灣每家戶四口人來算，每戶每年須額外分攤二萬九二三四元的發電成本。過去兩年國際能源價格大漲，台電虧損更是雪上加霜，卻年累積虧損逾三千八百億元，創下歷年紀錄，如將行政院去年補貼的五百億元加入，累積虧損更高達四三二六億元。

核電雖然無法幫助台電完全解決虧損，但也有舉足輕重的地位，如果政府不執意廢核，核一、二、三廠能延役繼續運轉，加上核四廠不封存如期運轉，四個核電廠每年可發六百億度電，每度電發電成本估計約一點五元，與去年台電決算的發購電成本三點五九元相比，一年可幫台電減少虧損一二五四億元，去年一九八五億元的虧損就可減少為七三一億元，電價上漲的壓力可大大的舒緩。

根據公用售電業電價費率計算公式，電價漲幅及跌幅，原則每次調幅不超過三％，但於供電成本持續大幅上漲或下跌時，電價費率審議會得視電價穩定基金運用情形，就調幅進行適度調整。昨天拍板確定的四月電價調整方案，平均調幅為十一％，也是蔡政府執政八年來，四次調漲電價幅度最大的一次。原本電價每半年就應該檢討調整，但政府擔心流失選票，明知台電已經大幅虧損，不願將電價適度調漲甚至凍漲，等選後再來大漲，電價費率審議會形同虛設，完全是政治考量，實不足取。

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