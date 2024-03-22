遊覽車撞涵洞…政府應主動「拆彈」

前晚一輛遊覽車行經高雄市仁武區撞擊高速公路下緣涵洞，導致一死十四傷，高雄市長陳其邁表示，該遊覽車駕駛對路況應很熟悉，不該犯此錯誤。陳市長或許說對了一半，背後的原因恐怕不只如此。

遊覽車司機長期超時工作已非新聞，每天工時約十三小時已是常態。但每次出事後，公司與司機幾乎都是制式說明：司機駕駛經歷完整，身體狀況良好，沒有超時工作問題。

以此案為例，遊覽車公司負責人表示旅行安排用車十一小時，只有一趟阿里山往返行程，一般往返約七小時，上山停留三小時，看起來沒問題（沒塞車的話）。但通常此類旅遊（社區長輩出遊）多安排早上七點出發，此案發生在晚間八點多，推測可能已逾時了。 以往遊覽車駕駛規定，司機手握方向盤不得超過十小時，只要用餐或停等就重新計算；自二○二二年六月廿九日起改為駕駛從報到到勤務結束不得超過十一小時，違者最高可罰九萬元，但這只是靠業者的自我管理，鮮少執行稽查與處罰，且區區九萬元罰鍰對業者亦無威嚇效果。

另一個問題是遊覽車的「靠行」現象，即個人車主（或旅行社）購買遊覽車後，「靠行」在車行之下，車行幫忙申請營業執照後才能接案，名義上遊覽車是某遊覽客運公司，實際上都是個人車主或旅行社自己在用。「靠行」讓原本應正規經營的遊覽車公司變質為牌照出租公司，營運風險幾乎完全轉嫁給個人車主或旅行社司機，公司對司機毫無約束力，直接影響到乘客安全保障。目的地為阿里山、武陵農場、清境農場等一日遊高風險行程需採用雙駕駛制度，遊覽車公司多選擇不接團，但靠行車為搶攻國內低價旅遊，鎖定退休的長輩族群，車資、午餐與保險費用全包。在低價出團的情況下，靠行車往往因只有單人，即使已超時駕駛仍硬撐到底，因此常造成憾事。

國內約兩成遊覽車是靠行車，低價旅遊幾乎是靠行車承接，這種情形主管機關知道，政治人物也知道，但沒有人願意去「拆炸彈」，出事後責怪司機似乎是比較容易的做法。但唯有正視問題，面對它、處理它，才能真正放下它，解決這類常見的事故。