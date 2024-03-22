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頂大標準過嚴缺額多 悖離繁星初衷

聯合報／ 溫順德／高中校長（台中市）
113學年大學繁星推薦管道公告第1類至第7類學群錄取結果，今年有1713個缺額，是近5年薪高，今年僅11校招滿無缺額，有6校缺額超過百人，台大等頂大也有缺額。聯合報系資料照
113學年大學繁星推薦管道公告第1類至第7類學群錄取結果，今年有1713個缺額，是近5年薪高，今年僅11校招滿無缺額，有6校缺額超過百人，台大等頂大也有缺額。聯合報系資料照

大學繁星入學日前放榜，全國六十五所學校僅十一所招生額滿，缺額一千七百餘人，較去年增近四百人。在少子化衝擊當下雖不讓人意外，但頂大缺額九十八人寫下近年新高，卻是制度失當使然，亟待檢討精進。

綜觀今年繁星趨勢，一是資電科系走紅，台清交等校電機系不唯校排衝上前百分之一，學測成績也都提升；醫學系門檻則較去年明顯下挫，台大醫學系掉為前百分之二，馬偕為二輪前百分之十七；顯然AＩ產業當道，左右考生志願選填。二為選系風氣漸盛，以致頂大缺額擴增；除台大缺廿六人創下歷年最高，清大也缺額十五人，陽明交大不足十人，政大則缺額十二人，成大更高達卅五人。雖說繁星推薦缺額尚可回歸分發管道，但繁星推薦的宗旨並不同於其他管道，頂大出現過多缺額，悖離制度設計初衷。

近年學生選系不選校者日增，頂尖大學出現缺額固與學生志願有關，但系組的檢定標準並未周延合理訂定，才是產生缺額主因。今年台大缺額科系包括三學院十系組，除管理學院三系組，其餘皆非熱門科系；但所訂的檢定標準，至少三科前標以上，甚至不乏訂頂標者。尤其植物病理學系更要求四科頂標，顯然過於嚴苛。高中報名各大學時，每類組最多僅兩名，考生學測成績愈好，可選填的系組愈多。前端志願如被錄取，後段自然出現缺額，所以植病系掛零不難理解。務實訂定檢定門檻，自能減少缺額產生。

繁星比序條件不同，系組學測採計科目，亦攸關分發結果。一○八新課綱上路，學測考科隨之調整，數學分為AB兩卷，頂大商管相關科系，幾皆採計數A考科。然今年數A頂標者，較去年少三千餘人，前標更降四千多人，符檢定標準者大減；且數A級分較高者，多數選填理工醫學，商管學院報名人數不如預期，分發自然出現缺額。以台大管理學院言，六系組皆採計數A，檢定標準都訂頂標；結果三個系組額滿，另三系組缺額八名，採計失當顯為關鍵。頂大商管相關科系如果堅持採計數A，缺額勢難避免。

一○八課綱的規畫，高二數學開始分流，學生可依自身能力並考量其升學志向，選修數A或數B；而新型考招的設計，校系可訂參採科目，高數學需求選數A，低數學需求採數B。然對學測考生而言，如加考任一科數學，可增加八百個志願，尤其頂大商管科系幾乎都採計數學A，致選修數A者增多，前三志願學生尤甚；近三年學測選考數A考生，也由原先的百分之七十逐年升為百分之七十五。數學分流形同虛設，不僅不符課綱理念，更是違背適性原則。

繁星推薦制度理念是希望高中均質，達成區域均衡目標。二○一○上路以來，為偏鄉及社區高中提供絕佳升學管道，不僅拉近城鄉差距，更有助於就近入學。但學測門檻的過高加上採計考科失當，導致頂大缺額擴增，卻讓制度美意蒙塵。教育當局不容噤聲，各大學也不能默然。

學測 科系 繁星

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