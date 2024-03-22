別忘了漲電價背後的黑手

當前令眾人忐忑不安的調漲電價，今天電價審議委員會就要「掀底牌」。大家盯著表面的漲幅，卻忘了背後的黑手。銳眼的三三會理事長林伯豐旋即指出，台電虧損嚴重，主因是錯誤的廢核等能源政策。

英哲亞當．斯密名著《道德情操論》描繪社會中道德運作的原理與方法，也指出市場的道德與社會支持機制；隨後的《國富論》橫空出世洞察市場由「看不見的手」操盤，更具效率。兼具人倫與經濟的先賢遠見，應可幫我們檢視台電體質。

去年台電累積虧損近四千億元，近年，政府已挹注四千五百億元，而遭棄若敝屣的核四耗費三千億元還未算入呢！虧空累累早已讓之前共赴國難的小股東們苦不堪言。

不幸的是，政府黑手伸進台電干預，包括政策指導與任命董座，其內部專業升遷與運作體制亦遭破壞。台灣缺能源，因此，與時俱進的能源組合策略何在呢？因意識形態反核的綠營不讓核二與核三廠延役，但其發電三百億度電，就每年賺進五百億元以上。核電廠運作四十年後，投資成本已回收，續用幾乎是淨賺。

台電虧錢很清楚：去年外購電力，每度光電四點八八元、風電六點七元，但核電一點三九元，而平均電價三點一一元，核電填補綠電捅下的窟窿。

其次，諸如變電設施的建設也是黑洞。約卅年前，筆者應邀到高雄說明電力電磁波的健康效應，台電主管訴苦，以前是致力建設，現在則是泰半心力要應付抗爭。約十年前，筆者到嘉義才知悉，合作廠商要支付鉅額款項給抗爭者。在彰化，鄉長獅子大開口要補助。又如，三十多年前，基隆海洋大學附近的變電所，花了兩億元建造卻因遭抗爭而停擺。本月稍早，在新北特教校內變電箱，遷移費要一千多萬元。多年來不勝枚舉的抗爭，何其浪費。

第三，台電每年編約卅億的「促進電力開發協助金」敦親睦鄰，立委等民代是這些公關費的善用者，有助於其張羅選票。

以上是明顯的政策問題，值得各界提出對策解決。例如，修法或立法。範例之一的是今年初，法國公布《能源主權法案》草案，明列增建核電，延續一九七三年石油危機後核電救國的法制。至於社區環境中的變電或高壓電設施，世界衛生組織與美國國家科學院的報告，清楚顯示相關設施不傷人，應受到法規保護，不可拆遷。另外，台電董座與總座需專業任職而非政治酬庸，讓台電能夠（幾乎）獨立決策。

大致上，綠營的說辭是台灣當前電價偏低，調漲是應該的，那就先解決上述問題吧。還有，經濟部王部長先前曾說「非核家園不是神主牌，核電安全才是神主牌」，全民拭目以待其是否口是心非。