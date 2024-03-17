唱名三次未到 準時到場很難？

立法院總質詢，行政院長率部會首長到立院備詢，各界關注。議場上，官員們坐好坐滿，立委卻「小貓二、三隻」，形成強烈對比！想必很多民眾和我一樣納悶，立委們跑去哪裡？在忙什麼？

原來，那些立委是「推估時間」：一名立委質詢卅分鐘（或其它時間），前面有幾個立委，大約占多少時間，快輪到我了，才去會場。於是，會場上立委寥寥無幾。這不免讓人好奇：立委座椅不好坐？或者其他立委質詢和官員答詢，聽起來乏味？

立法院前天輪到經濟組立委下午質詢。依照登記順序，首先質詢的立委改為書面報告。院長韓國瑜依序唱名其他立委，都沒到場，就宣布詢答結束。

幾位立委怒批，說「質詢權被韓國瑜沒收」，強調立委質詢是重責大任，花費很多心力準備質詢，舉著「我要質詢」的牌子，浩浩蕩蕩地前往院長室找韓抗議。沒看到韓國瑜，就說韓是趕著下班，而沒收質詢權。突然，韓院長出現了…。

之前，筆者出席市教師會議時，登記發言者都在旁邊等候，唱名不到視同放棄。現場的市教師會幹部、各校教師會代表、官員或其他人士，不能讓眾人等「一人」。立委登記質詢，唱名三次不到，難道要在場所有人（主席、其他立委、議事人員、所有官員）都苦等？

重視質詢、珍惜質詢，就不會遲到！看演唱會、球賽，預約訂餐，都能準時，那質詢呢？唱名不到、沒了質詢，是「遲到」害的，是「推估時間」出包。排在前的立委改為書面質詢，質詢簡短（內容少或護航）…時間變了、順便提前，和原本「推估」不同而來不及到場。說「質詢是被韓國瑜沒收」？自己出包、卻怪罪別人。

網友一片讚聲，「主席沒錯」守時很重要；還說，韓國瑜「打貪又打懶」。立法院質、答詢，國人關注，立委席上冷冷清清，社會觀感不好。準時到場開會、質詢，很難嗎？