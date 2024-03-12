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聽教宗勸喻 不羞於和談
天主教教宗方濟各表示，烏克蘭應拿出「舉白旗」的勇氣，經由談判終結俄烏戰爭。
教宗認為「能看清局勢、為人民著想」的領袖，會捫心自問「戰爭可能會造成多少人喪生？」所以舉白旗進行談判並不代表軟弱，而是避免讓國家走向自殺之路的勇氣。
教宗這番話應是本著悲天憫人的胸懷而發，旨在呼籲烏克蘭政府和人民正視戰爭的現實，不要抱有幻想。因為烏克蘭不可能在戰場上徹底擊敗俄羅斯，而戰爭的代價又是那麼殘酷。因此，烏克蘭應盡快與俄羅斯展開談判，結束戰爭。
對澤倫斯基和烏國人民而言，教宗的話聽來難免刺耳，但聽在身處兵凶戰危寶島的我們，卻格外令人省思。
最近，國防部長邱國正因兩岸情勢嚴峻，瀕臨動武，坦言每天都提心吊膽睡不好。可是我們的國安部門依舊認為台海局勢可控，無須過度擔心。行政院長陳建仁和民進黨則老神在在，繼續暢談「備戰才能避戰，能戰才能止戰」。
其實，「備戰才能避戰」的邏輯並非完全正確，在某些情況下，積極備戰反而可能會刺激另一方，增加戰爭風險。君不見，因為實力懸殊，烏克蘭雖備戰了八年，俄烏戰爭照樣發生。
只有溝通、進而談判，才能真正避戰。套句教宗呼籲烏克蘭的「在情況惡化前，不要羞於進行談判」，呼籲台灣高官們能憂其民，發生戰爭前不要羞於遞出橄欖枝、羞於溝通和談判，避免戰事發生。因為戰爭只有輸家，溝通和談判卻能創造雙贏，也是唯一能阻止「社稷丘墟，蒼生塗炭」的途徑。
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