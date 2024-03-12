聽新聞
test
0:00 / 0:00

聽教宗勸喻 不羞於和談

聯合報／ 林軺／教（台北市）
羅馬天主教教宗方濟各日前喊話烏克蘭要有勇氣「舉白旗」惹議，烏克蘭總統澤倫斯基回應將奮戰到底，而俄羅斯外交部最新表示方濟各應該是喊話西方國家放棄打敗俄國，認清自己在俄烏戰選錯邊。法新社
羅馬天主教教宗方濟各日前喊話烏克蘭要有勇氣「舉白旗」惹議，烏克蘭總統澤倫斯基回應將奮戰到底，而俄羅斯外交部最新表示方濟各應該是喊話西方國家放棄打敗俄國，認清自己在俄烏戰選錯邊。法新社

天主教教宗方濟各表示，烏克蘭應拿出「舉白旗」的勇氣，經由談判終結俄烏戰爭

教宗認為「能看清局勢、為人民著想」的領袖，會捫心自問「戰爭可能會造成多少人喪生？」所以舉白旗進行談判並不代表軟弱，而是避免讓國家走向自殺之路的勇氣。

教宗這番話應是本著悲天憫人的胸懷而發，旨在呼籲烏克蘭政府和人民正視戰爭的現實，不要抱有幻想。因為烏克蘭不可能在戰場上徹底擊敗俄羅斯，而戰爭的代價又是那麼殘酷。因此，烏克蘭應盡快與俄羅斯展開談判，結束戰爭。

對澤倫斯基和烏國人民而言，教宗的話聽來難免刺耳，但聽在身處兵凶戰危寶島的我們，卻格外令人省思。

最近，國防部長邱國正因兩岸情勢嚴峻，瀕臨動武，坦言每天都提心吊膽睡不好。可是我們的國安部門依舊認為台海局勢可控，無須過度擔心。行政院長陳建仁和民進黨則老神在在，繼續暢談「備戰才能避戰，能戰才能止戰」。

其實，「備戰才能避戰」的邏輯並非完全正確，在某些情況下，積極備戰反而可能會刺激另一方，增加戰爭風險。君不見，因為實力懸殊，烏克蘭雖備戰了八年，俄烏戰爭照樣發生。

只有溝通、進而談判，才能真正避戰。套句教宗呼籲烏克蘭的「在情況惡化前，不要羞於進行談判」，呼籲台灣高官們能憂其民，發生戰爭前不要羞於遞出橄欖枝、羞於溝通和談判，避免戰事發生。因為戰爭只有輸家，溝通和談判卻能創造雙贏，也是唯一能阻止「社稷丘墟，蒼生塗炭」的途徑。

俄烏戰爭 教宗 烏克蘭

延伸閱讀

教宗喊話烏「舉白旗」掀議！俄外交部：叫西方承認選錯邊、放棄打敗俄國

教宗：烏克蘭應勇敢「舉白旗」 透過談判終結戰爭

差點打中…澤倫斯基於敖德薩會晤希臘總理之際 俄軍襲擊當地釀5死挨批瘋了

俄最新攻擊釀7死 澤倫斯基籲西方提供更多防空系統

相關新聞

看奧本海默 知戰爭悲劇

「奧本海默」描寫「原子彈之父」一生傳奇，成為本屆奧斯卡最大贏家。如今核武毀滅力道不可同日而語，面對中美爭霸和台海兵凶戰危...

聽教宗勸喻 不羞於和談

天主教教宗方濟各表示，烏克蘭應拿出「舉白旗」的勇氣，經由談判終結俄烏戰爭。

孫中山先生逝世99周年／國父是中國人 我們呢？

一九二五年三月十二日，孫中山先生不幸逝世，實僅五十八歲四個月。廿天內，北京公祭處收到輓聯五萬九千多件，橫幅逾五萬件，其中...

賴需開創新局 勿低估人民智慧

台灣人民很善良，大陸很多人也持這種看法，願意善待台灣。但是一碰觸到政治就變得很醜陋，金廈事件有些人就掉入這種泥淖。

科技．人文聯合講座／年少能記是幸，年老能忘是福！

年少時，記憶猶如順水推舟，不忘則記；年長後，記憶猶如逆水行舟，不記則忘。尤其是初老後，記性再好的人難免也會碰上應該牢記的...

除三害 幫助植物人善終

國內最為人所知的植物人王曉民女士，十七歲因車禍成為植物人，六十四歲過世，臥床四十七年之久。有鑑於此，她過世兩年後，立法院...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。