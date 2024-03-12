除三害 幫助植物人善終

國內最為人所知的植物人王曉民女士，十七歲因車禍成為植物人，六十四歲過世，臥床四十七年之久。有鑑於此，她過世兩年後，立法院修正《安寧緩和醫療條例》第七條，明定末期病人意識昏迷或無法清楚表達意願時，可由其最近親屬出具同意書，撤除維生醫療，順其自然善終，以保障基本人權。

今年一月底，我收治一位五十九歲的病人。她在十八年前因喉嚨腫瘤造成呼吸困難，雖然送醫緊急搶救，但仍因腦部缺氧過久，成為植物人。自此，氣切管、鼻胃管相伴，在護理之家依賴抽痰、管灌，維持呼吸心跳。

常年累月，病人眼神空洞，四肢攣縮，其間多次因感染進出醫院。家屬來回探視、奔波勞碌、花錢無數，雖無奈認命，但實在不忍病人身處毫無尊嚴、飽受折磨、永無止盡的困境。他們偶然看到《過場》一書中，我提倡的自然善終理念，抱著姑且一試的心態，向我求助。

入院後，一切依法進行。先是召開醫護與家庭會議，全程錄音錄影。我和另一位醫師診斷確為末期病人，家屬一致決定撤除維生醫療，簽署同意書，隨即我撤除氣切管和鼻胃管。十九個小時後，病人安詳往生。

以上的例子只是我收治個案的其中之一，並非特例。有緣相遇的話，我們醫療團隊必定善盡職責，謹慎判斷病人是否符合法律規範，交由家屬決定，希望做到終止悲劇、生死兩安。

對我而言，植物人求得善終是天經地義的事，理由顯而易見。病人毫無意識，依賴飲食管灌，按時翻身、抽痰，才得以存活。姑且不論每年家屬及健保付出的費用，試問這種生活是否是病人想要的？是在照護病人，還是在折磨病人？換成我們是病人的話，有誰想要這樣過？

然而，現實卻有三害，造成植物人難以善終。第一害是大多數的醫師不知道對植物人可以依法作為，撤除維生醫療，自然善終；第二害是有些醫師認為植物人有極少數多年後突然甦醒的案例，不符合條例中的末期病人；第三害是植物人潛藏的產業價值，每年有幾百億花費在醫療、護理、長照，既得利益者難以割捨。

第一害可以透過教育宣傳除之，不難。第二害的論點只是事不關己、高談闊論、以偏概全，大可不予理會，除之。因為大數據的統計顯示，植物人超過半年後甦醒的案例，微乎其微。所以，讓家屬可以選擇撤除維生醫療，可說幾乎是全球共識。第三害是擋人財路，最難除之。唯有政府提供適當的誘因，並列入考核項目，才有可能基於病人最大的利益，促成醫院依法讓家屬決定是否撤除維生醫療。如有不肯配合的醫院，定期公開名單，以示懲戒。

要除三害，不僅是為植物人本身，也為其家屬，也為健保節省開銷，避免破產導致全民受害。除三害，得三贏，何樂不為？