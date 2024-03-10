打造優質燈會 點亮台灣

二○二四台灣燈會今天閉幕。如今在每年元宵節期間，全台有數十個燈會百花齊放，主辦單位無不挖空心思，結合雷射、ＬＥＤ、投影、精密機械、無人機與最夯的ＡＩ等，燈會無疑成為台灣創意的競技場，相信未來將持續進化。

環顧世界，與光明有關的節慶，還有印度排燈節、泰國水燈節、北歐聖露西亞節、法國里昂燈光節等，各有其歷史文化脈絡。奇特的是，近年在世界各地尤其歐美，常見具東方色彩的超大型花燈展會舉辦，如英國奇幻彩燈節、美國休士頓冬季夢幻彩燈節等。

事實上這些在全球遍地開花的燈會，是四川自貢彩燈產業的一環。自貢市一九六四年開始辦理首屆燈會，成立彩燈公園並售票辦理，迄今卅屆。一九九○年起行銷至國際，約自二○一四年英國彩燈節起，因結合傳統工藝與現代科技，兼顧歐美審美喜好，加上網路社群推播，彩燈節開始獲得歐美主流社會廣大迴響，迄今累計於八十多個國家和地區舉行。

歷經多年運作，自貢市在全球辦理的燈會已建立一套商業模式，主要與各國大型公園、古蹟、動物園、植物園或私人莊園或遊樂園等合作，場地數十畝不等，材料於自貢製作，展前將半成品以貨櫃出海，並派遣工匠前往組裝，約於耶誕節至農曆春節期間開展，票價廿至卅美元不等。為了更融入當地文化，近年推出西方童話或經典文學燈組如「彼得兔」、「愛麗絲夢遊仙境」等。針對法律糾紛暨融資等問題，亦提供涉外服務，並在海外設立公司開拓業務。

宏觀來看，自貢全球燈會是對岸「中華文化走出去」重點戰略，近年更著力於一帶一路沿線國家辦理，花燈外交可說繼熊貓之後，成為最受歡迎的對外交流項目，並結合重要國際場合如Ｇ20高峰會、法國建交紀念活動盛大辦理。自貢燈會則由地方節慶，蛻變為一千餘家彩燈企業、六億參觀人次、年產值六十億人民幣的產業鏈，帶動就業十三萬人、擁有著作權千餘項。更以「彩燈＋」模式，攜手中小企業、文化藝術、非遺項目、書展影展、鹽幫美食在火樹銀花中走向世界。

自貢模式未必適合台灣，但確實讓人看見燈會有產業化的可能性，不只是一次性的燒錢活動。台灣多元文化孕育出不同型態的元宵活動，除公部門主辦的大型燈會外，還有從傳統文化脈絡長出的平溪天燈、鹽水蜂炮等，近年還有結合傳統與當代藝術的月津港燈節、龍崎空山祭等，即使老街或寺廟發起、民眾參與彩繪的鼓仔灯燈會，如斗六太平老街、台南普濟寺等，亦璨如燈河。匯集台灣頂尖創意、科技與藝術能量的優質燈會，應具備點亮台灣、點亮世界的潛力。