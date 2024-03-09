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搶當醫學中心 加劇醫療M化

聯合報／ 施壽全／馬偕醫院前院長（台北市）

台灣各大學的相同科系，在高中生選填志願時可能有頗大的差距，只有醫學系例外，全都集中在一起。雖然說行行出狀元，但只有一些功課好的學生才能考上醫學系。功課好除努力以外，通常也需要有聰明的根基。一般來說，聰明的人往往好勝心強烈，榮譽感旺盛。如此特質，會相當程度發揮在其個人生涯與所涉公共事務上。

「醫院評鑑」是醫界四年一次盛事。二○二○年逢新冠疫情暫停，二○二三年重啟。在較受矚目的大型醫院部分，去年評鑑北部地區，結果出人意外的打破了二○○七年起的家數上限，一舉增加了三家醫學中心。但此事並非就這樣了了，因為今年將會評鑑中南部，再多添三至四家醫學中心也有可能。究竟是為了什麼，一些大醫院都爭相希望晉級為醫學中心？可以從面子與裡子來分析。

醫院晉級了，意謂著服務範圍與規模周延，醫療品質提升，應該會吸引較多病人就診，但這種趨勢會因為增加部分負擔而被些許抵銷。醫學中心能執行的業務，絕大多數區域醫院也可以做，給付相差不多，再加上總額與點值限制，整體算來，不會因晉級就能挹注多少收入，也就是與「裡子」的關係不大，這也是衛福部長官說增加醫學中心家數，對健保支出影響有限的理由。

然而，醫院要跨過醫學中心門檻，除前述醫療服務必須著重於急重難症的處置外，還要有厚實的師資來教育與培訓後進，也要有充足的研究、論文發表與技轉量能，更要全力配合國家重要政策的推動，包括如國際醫療、器官捐贈、安寧療護與協助醫糾鑑定等。這些都是複雜沉重的任務，但它們就是評鑑的要求。醫院負責人與所領導的大多數主管都是醫師，評鑑就是對醫師好勝心的挑戰，通過評鑑，代表能力卓越與表現傑出，是有「面子」的成就，再辛苦也得撐過去。

所以，若要問醫院積極爭取晉級醫學中心的原因，則裡子事小，面子事大。若原本非醫學中心，爭取失敗，總是努力過了，裡子與面子應不太受影響；較讓人擔心的是原本為醫學中心，萬一掉級，裡子雖然沒差，面子就不知如何收拾了，所幸這種情形迄今尚未發生過。

但這種情形在小型醫院就不一樣了。健保開辦以後，醫療體系呈Ｍ型化發展，所以地區醫院倒閉了兩百多家，這已涉及地區醫院「裡子」中最底層的「存活」問題了。地區醫院的醫師難道沒有好勝心與榮譽感？當然有，只是形勢比人強，就醫制度、觀念與文化的偏差，已積重難返了。

台灣多增幾家醫學中心，可預見Ｍ型化將更趨明顯，分級醫療的理想會愈來愈難落實，大型醫院的面子，將可能進一步擠壓小型醫院的裡子，這或許是主事者無法不密切觀察的事。

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