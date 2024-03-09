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數位部未阻詐騙漏洞 累死警察

聯合報／ 蘇天從／公（桃園市）

刑事局統計，去年民眾被詐累積逾八十八億元，創史上新高。

回顧民國八十三年的治安環境，當時管轄中原大學的普仁派出所，天一亮就有數十名機車車主發現愛車遭竊蜂擁而至，全國各地派出所也差不多都是這種現象，當時花三二○多萬元新買的賓士Ｓ３２０，如果隨便停在開放空間，很快的也將面臨永遠失竊找不回來的窘境，為什麼治安會敗壞至此？

當時我們在桃園縣警察局刑警隊，破獲了專門偷賓士Ｓ３２０的竊車集團，竊嫌身上就有車行外洩的新購車主資料，他前往車主家等候跟蹤，車子到手後迅速開往南港交流道附近一家修理廠現拿十五萬元，換上新鑰及整理的代價是三萬元，兩部Ｓ３２０裝入一只四十呎貨櫃外罩一個桌面，報關行以傢具出口名義報關代價十五萬元，賤賣到香港一百萬港幣，竊車集團扣掉成本淨獲利三二○萬元。

在那當下，警方肅竊有多辛苦？有多少人日夜在大街小巷逡巡，邊走邊唸路邊停車的車號並同步錄音，回辦公室再邊放音邊查電腦是否為失竊車輛，再派員埋伏抓人；我們也布建清查倉儲，常破獲等候裝櫃外銷東南亞的被竊機車。破這麼多案有助遏止歪風嗎？因出口漏洞太多，最後是海關自清加上嚴查貨櫃，阻斷了出口，汽機車失竊夢魘才終於清醒。

如今黑幫少去圍事、敲詐勒索，那他們吃高檔餐廳、鋪紅地毯喝春酒，大把的銀子從哪裡來？就是轉入罪輕利厚的詐騙業，更可怕的是，在第一線被查獲的單「蠢」年輕人，又有多少人是如老鼠會般入行？

每次到派出所督勤，一定看得到警察在受理被詐案件；ＦＢ等社群平台天天在播名人理財的ＡＩ偽造視頻。立法院如果不去修法讓詐欺犯付出巨大刑事、民事代價的法令，數位部只會花數千萬元出國參訪、而不去學學海關、如何運用一年二七八億的預算在網路斷流，以及如何防範查辦ＡＩ犯罪，那就算累死警察也沒有用。

海關 警察 車主

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