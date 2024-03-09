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陸灰區作戰 我應搶法律制高點

聯合報／ 姜皇池／台大法律學院國際法教授（台北市）

國防部長邱國正重申「第一擊」定義，不僅金廈限制水域等狀況將納入國際武裝衝突法的「交戰規則」（ＲＯＥ）討論，並表示：「若有外來物逾越我方領空、領海，警告後若不配合，會有應對方法」。似乎國防部可能將以自衛權為根據，使用武力擊落未經允許進入我國領空的無人機。必須有所應對，個人深表贊同；然就使用武力的法律依據而言，其法律基礎不必然需主張自衛權，可以是國家維護主權之必要執法行為。

此間涉及學說爭論大略可分兩種。一派論述認為，任何武力使用皆應受《聯合國憲章》（下稱憲章）第二條第四項要件規範，故須以自衛權存在為前提；另一派則認為，並非所有武力使用皆應以《憲章》第二條第四項作為合法性判斷基礎，縱使是武力使用，仍須達一定規模與程度後，始該當《憲章》所稱武力使用，至於國家執法行為所使用之武力，並不該當此範疇。

近來國家實踐傾向支持後一論述，即執法行為之武力使用不需以自衛權作為法律基礎，但仍必須符合必要性原則與比例性原則，此點並無爭議。

具體來說，倘若外國軍機、軍艦或其他軍事載具，無正當理由擅闖一國領域，如經勸阻離開無效，國際法當然允許遭闖入國在符合必要性與比例性原則之前提下，採取包括使用武力之「執法行為」以排除之。

檢視案例，一九六Ｏ年美國Ｕ２偵察機在蘇聯領土進行情報蒐集，遭蘇聯擊落，雖有論者以自衛權之行使解釋，然蘇聯並未主張自衛權，安理會亦未言明蘇聯使用武力之基礎，較有說服力之解釋是國家有權利保護自身領域，可以是執行內國法之執法行為。與之類似案例，去年二月，美國擊落中國漂浮在阿拉斯加上空的高空氣球，美國國防部強調該氣球構成對航行安全的危害，因此派遣Ｆ２２戰機將該高空氣球擊落，同樣並未認為是行使自衛權，更像是空中航行安全之執法活動。

回到台灣，倘若所遇個案是非武裝型小型監看騷擾型無人機（其他類型無人機要分開討論），未必要以擊落為第一優先選項，或許可以先驅離、驅離未果可以癱瘓，最後無他法再行擊落。至於其國際法依據，個人以為應主張「國家主權必要執法行為」，避開自衛權主張。不主張自衛權優點有二：一、毋庸滿足國際法對自衛權之要件；二、倘若主張自衛權，後續法律定性上較易進入武裝衝突狀態，恐非我方所樂見。

兩岸關係，敏感異常，兵凶戰危，眾所皆知，中國灰區作戰手段更是千變萬化，我方絕對需要站在法律制高點，國防部縱使需訴諸武力對應，亦無庸立即進入國際戰爭法體制，當視個案審慎判斷。

國防部 美國 蘇聯

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