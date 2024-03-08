星邀泰勒絲 大巨蛋可學

最近新加坡獲得泰勒絲「時代巡迴演唱會」東南亞獨家主辦權，造成新加坡甚至附近國家都掀起泰勒絲旋風，帶來巨大經濟效益，但卻引起泰國、菲律賓、印尼等國政府和粉絲的不滿和抗議。泰國首相賽塔指出，新加坡向這位流行天后支付每場最高補貼三百萬美元。

新加坡於二○二二年十月開始徵求體育和娛樂界在國家體育館（又稱加冷體育中心）舉辦活動。二○二三年初，新加坡文化社區及青年部與體育部組團前往洛杉磯會見體育和娛樂界的領導人，當時泰勒絲尚未規畫全世界「時代巡迴演唱會」，洛杉磯之行成為新加坡可以舉辦的「催化劑」。新加坡積極與全球第二大現場音樂和娛樂活動的主辦方ＡＥＧ討論，提供每場次三百萬美元補貼，六月達成協議。可見新加坡政府積極尋求與藝術家和音樂會合作的成果。

台北大巨蛋終於啟用，至今舉辦過二○二三年亞洲棒球錦標賽、讀賣巨人軍九十周年紀念台灣試合，後者更創下台灣棒球史單場觀眾人數新高。體育界與娛樂界已摩拳擦掌，準備衝出一波巨蛋經濟。或許台灣可以藉用新加坡獲得泰勒絲演唱會東南亞獨家主辦權的成功經驗，掌握自身優勢，深化國際連結，帶動整體經濟效益。台北大巨蛋可從以下幾個方面學習：

一、成立運動管理公司：新加坡政府由文化社區及青年部與新加坡體育局，成立加冷運動管理公司（ＫＡＳＭ），近年策畫和管理一系列世界級的運動賽事與演唱會，今年一月到四月預計光是演唱會就接待超過九十萬人次。台北大巨蛋應借鏡新加坡的成功經驗，辦理國際知名賽事及委託場館經營管理。

二、主動爭取機會：仿效新加坡由政府部門組成國家隊主動出訪並提供贊助，爭取到泰勒絲在新加坡獨家演出，台北大巨蛋也可以向國際知名的運動、演藝經紀公司或活動主辦方主動發出邀請，爭取列入巡迴演出地點。

三、打造獨特場地：ＫＡＳＭ管理的國家體育場座位數高達五點五萬人，通過加強場館軟硬體設施、加大政策扶持力度以及豁免場租等方式，舉辦各類運動賽事與娛樂活動，成為明星演唱會首選場地。近年來東南亞娛樂消費正旺，新加坡看準商機舉辦一系列演唱會，包括ＢＬＡＣＫＰＩＮＫ、酷玩樂團和紅髮艾德等國際巨星。台北大巨蛋擁有國內最多的四萬個座位，透過提升設施和服務水平，可吸引更多國際級的體育賽事和娛樂演出。

四、提升國際知名度：ＫＡＳＭ成功舉辦泰勒絲演唱會，讓新加坡受到全球矚目。台北大巨蛋應該運用台灣優勢，把演唱會結合科技應用，替演出者打造跨領域的商業合作機會，做出差異化，提升台灣在全球的品牌形象與影響力。

五、創造經濟效益：泰勒絲演唱會除了吸引世界各國粉絲前來新加坡朝聖，也預計為零售、餐飲和旅館等相關行業帶來五億星幣的觀光收入，潛在經濟效益不容小覷。台北大巨蛋可以借鑑新加坡經驗，吸引更多國際級的體育賽事和娛樂活動，促進台灣經濟發展與國際文化交流。