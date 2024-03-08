兩岸趨戰爭邊緣 台灣準備好了嗎

大陸漁船在金門翻覆不幸造成兩死的事件，雙方十五回談判破局，使得兩岸原本緊張的關係雪上加霜。接著中共兩會增加軍事預算，政府工作報告刪除和平的統一字眼，雖然習近平又重申和平統一，有人推測中共是在示警台灣。對於兩岸似乎更走向戰火邊緣，台灣準備好了嗎？

習近平大權獨攬，台灣任何自主性的政策或舉動，都會觸動到北京的敏感神經，賴清德尚未就任總統，中共就已不顧國內經濟蕭條，加大對台灣施壓。中共更可藉這次翻船事件，將我外島的航道納入其巡邏的範圍，以壓縮我主權空間，一如海峽中線在裴洛西訪台後即消失般。

隨著兩岸情勢的日趨嚴峻，國防部長邱國正認為，兩岸已瀕臨動武狀況，他每天提心吊膽，睡得不好。有別於之前我國防部對翻船事件相對克制的反應，邱國正還表示，為了反制共軍對我主權範圍灰色地帶的襲擾，國軍第一擊的要件已從共軍槍砲聲響，改為只要是共軍航空器材或海航實體逾越界線，就當成中共發起第一擊，將予反制；國軍是要避免戰爭，但必要時即會應戰。

邱部長的回應如果只是針對金廈水域的爭端，仍可以保留些許空間，因為中共的海警船嚴格說來並非是解放軍。但共機穿越海峽中線已成常態，也構成破壞默契，所以依此新第一擊的定義，國軍應予以擊落？果真如此，就是邱部長所謂的擦槍走火，台灣就必須應戰。

為避免兩岸敵意螺旋升高，筆者建議：首先，在維護台灣永續發展的前提下，藍綠白先放下意識形態的歧異，共同合作盡快讓翻船危機落幕，拆除可能引爆的引信；其次，在不損及執政黨的尊嚴，且不否認有授權的情形下，由藍白與大陸相關部門溝通，台灣保證無意改變現狀，請北京也能釋出善意，以緩和雙方的緊張關係。

最後，中共的決策不可測，一旦兩岸爆發衝突，政府要有美國未必或有限出兵，日本不會直接介入的準備；如同日本防衛廳前官防長柳澤協二所言，因為日本須付出相當代價，台灣不應期待日本會協防。畢竟，台灣是自己的，外人無責任替我們守護，就算國際聯軍護台，一旦戰事久拖，恐出現「烏克蘭疲乏」現象。

獨立國防分析師路威斯（Ben Lewis）日前投書《紐約時報》，認為台美缺乏對北京有意義的行動，我國對中共的反應一直前後不一，缺乏透明度，加上美國現在的重心在俄烏與中東，可能會進一步鼓勵北京犯台。因此，政府需要逐步告訴國人戰爭的可能性。

戰爭無贏家，正常的人不會求戰，一旦必戰，無人能倖免。筆者深知要藍綠白合作何其難，但砲彈不長眼睛。台灣離美國太遠，靠大陸太近，我們無法將國防寄託在他人的保證上，只要北京不理性的決策，兩岸隨時有衝突，我們必須要有所準備。