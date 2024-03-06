蘇丹紅流竄 打臉陳揆

為了台糖肉片含瘦肉精「西布特羅」事件，行政院長陳建仁上月舌戰多位立委，他認為此為個案，歸咎台中市府處理不當；並稱蔡政府執政期間從未發生過系統性食安問題。話猶在耳，從中國進口的多批辣椒粉被驗出添加工業用增色劑蘇丹紅，並早已流竄全台許多食品加工業及餐飲業者；國內嗜食辣味的老饕肯定已誤食不少，由於蘇丹紅有致癌風險，因此造成消費者的恐慌。

根據食藥署統計，去年八月十二日至今年二月十二日，從中國進口辣椒粉共一百七十二批，其中廿四批不合格，內有五批被檢出蘇丹紅。該署表示自去年底，針對中國大陸進口的辣椒粉採百分之百逐批檢驗，而此次的蘇丹紅辣椒粉，則是在逐批檢驗前就已輸入。因此，該署稱將在一個月內完成已在市場流通的六十批大陸進口辣椒粉的檢驗調查。筆者則認為國內早就有業者在使用蘇丹紅辣椒粉，只是不查大家用，一查不得了，恐愈查愈多。

根據環境部化學物質管理署資料顯示，蘇丹紅便宜、化學穩定不易褪色，常用來作鞋油、地板蠟、塑膠袋、塑膠繩或汽油增色劑，是一種工業用染料。二○一八年六月，該署已公告將其列入第四類毒性化學物質。其增色效果雖佳，卻絕不能添加於食品中。世衛組織國際癌症研究機構將蘇丹紅列為可能致癌風險物質。人們若長期食用，對肝、腎、膀胱等恐會有某種程度的毒害作用，並可能有致癌風險，因此國際間早已禁止將其作為食品之增色劑。

近年國內流行吃麻辣酸菜魚、麻辣火鍋等，筆者愛嚐鮮，幾乎光顧了鄰近所有這類店家，紅通通的湯頭令人麻辣過癮。這些店家老闆娘，許多自稱來自四川、雲南，嫁給台灣郎，食材都是從當地親自帶來台灣，包括麻辣粉祕方，每年還得返鄉補貨兩、三次。近日爆發蘇丹紅食安事件，筆者才猛然想起，有些酸菜魚湯、麻辣鍋底，湯汁油亮豔紅、晶瑩剔透、賣相極佳，但食藥署是否知道，如果餐廳用的辣椒粉來自對岸，未經進口檢驗，其中是否摻有蘇丹紅？食藥署有能力對全國餐飲業、小吃店，甚至攤販所用辣椒粉採樣檢驗嗎？這些會不會成為食藥署稽查蘇丹紅的漏網之魚呢？

據知，進口商將來自中國大陸的蘇丹紅辣椒粉，供銷給國內大食品廠為大宗；主要製作辣味食品，或在廠內再分裝成小包，或加工成醬，貼上自家名號，販售給雜糧行、傳統市場攤商、餐飲業者、小吃店、街攤小販等等，形成遍及全台的市場供應鏈。各縣市政府陸續查出某些食品大廠上架的食品中含蘇丹紅，筆者認為蘇丹紅辣椒粉風暴會持續延燒一段時間，全面檢驗上市食品、餐飲業等，實有必要。

報告陳院長，這不就是系統性的食安問題嗎？您怎麼都惦惦不出聲呢？