科技．人文聯合講座／人生是一場123的選擇

舊曆年假結束，學校和公司陸續開學和開工，社會恢復正常模式，人們開始努力於自己的新年新目標。筆者的學術專業是經營管理，因為同時在大學任教和從事偏鄉高齡照顧工作，有更多機會和年輕學子朝夕相處，也常常近身接觸許多燈火將殘的失能長輩；面對著這二群迥然不同的生命光景，我常問自己「人生要如何經營，才能活出美好，過得精采？」筆者有一套１２３的人生準則，在此和讀者分享。

人生是一連串的選擇。在不同的人生階段（求學、交友、謀職、成家、立業、退休…），生活走到每一個十字路口，我們都必須做出一個決定，這些決定不外乎三大類，我稱之為「人生的１２３」—⑴對自己：當人生遇到逆境或遭受迫害的時候，我們是選擇堅強樂觀或消極以對？⑵對他人：當人際關係受到傷害時，我們是選擇信任感恩還是懷疑防衛？⑶對世界：當努力投入的事沒有發生、事與願違時，我們是選擇勇於承擔，還是怪罪他人？

此三大面向，將決定我們一生的發展與命運。對自己的「一」，就是要確定自己是誰？為什麼存在這世界？要往那裡去？等一系列的自我天命和呼召的探索。舉凡歷代的偉大人物，要向外展現更大影響力之前，幾乎都要經歷一段向內探尋天命與意義的痛苦過程。所以找到自己活在世上的「一」（天命），幾乎就可確定一生的目的雖不中、亦不遠矣！其次的「二」，就是「仁」，關乎的是人際關係。論語中記載著孔子的弟子樊遲問老師什麼是仁，孔子問答說：「愛人」，也就是善待他人。仁的主要內涵就是真誠，一種藉由真誠而自覺為行為之主體，一種由內而外的行善力量。其中，善就是人我之間適當關係的實現。最後，「三」就是中國古字的「众」。「眾」代表三人站立；據古代甲骨文字形，「眾」是象日下三人形，像許多人在烈日下勞動。換言之，三個人一起工作就涉及到管理和分工協作，也就是社會眾人之事的處理或統治。

人生只要認清楚這１２３選擇—確定天命、善待他人、當責合作，許多複雜事就會變得簡單許多。這個１２３選擇和美國詩人羅伯特．弗羅斯特（1874-1963）的詩《The Road Not Taken》（未選擇的路）也有異曲同工意涵：

「金色的樹林裡有兩條岔路，可惜我不能兩條路都走過，我久久站在那分岔的地方，極目眺望其中一條路的盡頭，直到路的轉角消失在樹林深處，然後我踏上了另一條。這條路或許更值得我嚮往，它荒草叢生又人跡罕至，不過說到其冷清與荒涼，這兩條路幾乎是一模一樣。那天早晨兩條路都鋪滿落葉，落葉上都沒有被踩踏的痕跡。唉～我把第一條路留給未來，我知道人世間阡陌縱橫，可我不知是否還能重回此處，我將會一邊嘆息一邊述說，在多年以後，樹林中有分岔的兩條道路，我選擇那條人跡稀少的行走，所以讓結果截然不同。」

祝福所有讀者在全新的二○二四年，都能找到自己的１２３，做出選擇。

（作者為逢甲大學公共事務與社會創新碩士學位學程特聘教授）