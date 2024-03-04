教室暴力 歸咎障礙、家長帶回了結？

社群及媒體近日流傳一段台北市某高中學生在數學課堂上辱罵老師，並對老師吐口水、比中指、鎖喉毆打的影片。瀏覽網路上民眾的回應，除了肯定班上同學冷靜處理、協助師長壓制該名學生，對影片中老師疑似言語挑釁及學生的暴力行為，也有許多批評論斷。

從影片內容及媒體報導可得知，該名學生是特教列管學生，校方似已召開會議並與學生商量他上課時應有的言行，如同影片中學生說的「只要不影響課堂、不發生噪音就沒有問題」。任課老師如果知情，應會給予適當程度的包容，但影片中老師說要跟行政單位確認，似乎有點令人匪夷所思，是老師忘記了，還是沒有人知會老師呢？

但就老師的立場，當坐在第一排的學生發出的聲響已影響到他授課的流程時，老師的確該為了維護其他多數學生的受教權出言制止，情況危急時也需要請行政單位及時提供協助。但演變成這種暴力事件，甚至影響全班上課，如果只是歸咎於學生有身心障礙、請家長帶回管教就了結，未來只會有更多類似事件重演、更多師長與學生的安全受到威脅！

特殊教育的「融合教育」施行至今，確實讓身心障礙學生的受教權益受到保障，除了可以和一般學生一同上課，學業成績也給予適當的及格門檻調整，定期舉行的個案會議更能讓親師生當面溝通，為孩子擬定「客製化」的教學方案。甚至在升學管道上，身心障礙學生也有單獨管道可以進入高中、大學就讀。不過教育當局除了每年要求老師要有一定時數的特教研習、在課餘時間參與個別教育計畫（ＩＥＰ）會議，強迫特教老師處理繁雜的行政業務外，有沒有官員或專家可以替教學現場的老師著想？

曾有同事閒談時說，「一個班只要遇到一個特教學生就飽了！」但無限上綱的安置措施，卻讓某些學校平均一個班「外加」兩個以上特教學生。筆者過去擔任導師的班級，就曾被安置了兩位情緒障礙學生，當時的心酸辛勞有誰能體會？每天大部分的心力都在顧著這兩位，深怕他們惹事影響課堂教學和同學的學習，反而壓縮到照顧班上其他學生的時間！這對老師與其他同學公平嗎？

利用法律保障身心障礙者擁有平等的權利是普世價值，但其他多數人的權利更不該受到影響甚至侵害！課堂上，他噴到老師臉上的口水，不只是侮辱了老師的尊嚴，更澆熄了多少老師的熱情？他的拳頭打到的不只是老師的身體，更打到了數以萬計學生的受教權，還有親師生本該覺得安心的校園環境！懇請官員與專家們，別只待在象牙塔裡推敲法律條文，看看影片並設身處地想想，如果你是影片中的老師或其他同學，你還能忍多久？我們只能選擇默默忍耐嗎？