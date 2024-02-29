健保獨尊大醫院 全民成最大輸家

台灣社區醫院協會近日宣布將在三月八日走上街頭，其實不讓人意外，在現行的健保體制下，作為社區醫療主力的地區醫院是最大的受害者。

理論上，依政策規畫應要壯大社區醫療，將原來醫療資源畸形發展的倒三角形，矯治回正三角形（金字塔形）；要推動分級醫療，讓小病在小醫院看，大病再轉到大醫院，社區和地區醫院將成為就醫的入口網站和守門人，應該有很大發展空間。

但實際上政策推動的結果，竟然與政策原旨背道而馳，完全採取自由就醫的放任形態，大小病都往大醫院擠，把醫療活脫脫發展成「大型量販店與小便利商店」的市場格局。

操盤的衛福部還自詡施政公平，像訂定單一藥價、醫材基準採不分層級一致給付，完全未考量自由市場採購成本會因採購量體大小，存在巨大的差距的現實狀況；如果民生市場交由衛福部來管，強制規畫便利商店的貨品價格要和大量販店一模一樣，那麼最貼近你、最方便的小便利商店絕對銷聲匿跡，這就是現今健保體制下，社區地區醫院的真實寫照。

從醫院家數來看，健保開辦至今，大醫院以倍數成長，而社區的地區醫院若扣除轉型為ＲＣＷ（呼吸治療）專科醫院及尚未評鑑的新設大醫院，大概剩不到四成左右，健保對地區醫院的衝擊可謂至深且鉅。可惜的是快速成長的大醫院多數設在人口密集區，才有利於操作大小病通吃的大量販店式經營（只有這樣才能在健保超低給付下存活，也是有其不得已的苦衷）。因此，悲慘的事實是，台灣廣大的鄉鎮、弱勢偏鄉醫缺地區的醫療主力，還是得依靠瀕臨崩盤的地區醫院來支撐。

地區醫院是民眾最近、最方便、最少負擔的就醫選擇，是全國廣大鄉鎮與弱勢偏鄉醫缺地區醫療照護的骨幹。當這些地區醫院在偏頗制度的排擠下，終究要走向崩盤關門，社會大眾、尤其是走不出社區的弱勢孤獨老人和偏鄉醫缺地區民眾，會成為最大的輸家，屆時台灣的全民健保還有什麼值得我們引以為傲？