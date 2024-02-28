紀念羅福星 反省思想鎮壓

三月三日是台灣光復思想革命領導人羅福星殉難一一○周年紀念日。用現在的話來說，就是「羅福星粉絲大逮捕」，在台灣人民沒有任何抗爭行動下，只因為認同羅福星的光復思想，日警自苗栗起，在全台逮捕偵訊近千人，屠殺其中廿人，作為日本殖民者對台灣思想鎮壓的恐怖宣示。

羅福星留下代表性的詩作：「獨立彩色漢旗黃…莫負生平愛自由。」他開宗明義的基礎目標已經實現：台灣由日本殖民者手中獨立，回歸「漢旗黃」；但他期待的最高理想：大中華乃至全人類達成自由和平的大同世界，仍待我們共同努力。

羅福星出生在印尼，隨祖父來台，兼受過中西教育，體驗過各國體制，對殖民主義深惡痛絕。他參加過辛亥革命，民國成立後，羅福星向國父自薦於一九一二年來台發表《抗日革命宣言》，宣傳光復思想，在短短一年間感動了上萬人民。

根據《羅福星抗日革命案全檔》所彙整的日本官方記錄，「羅福星的記載名冊中有四千多人入黨」，尚有更多無名可查、與其他向下線發展的志士。日本官方分析，認同《抗日革命宣言》者，卅歲以下占五成，知識分子占六成，而相對高社經地位者，如公學校教師、保甲職員，乃至巡查補（台籍警察）占三成。

日本官方因此制定了僅針對「土人」（台灣人）的「匪徒刑罰令」，在沒有任何人從事革命行動的情況下發動了二次大逮捕，第一次行動以苗栗為中心，第二次擴及全台。合計有九二一人遭到偵訊，六四六人被逮捕；被判有期徒刑二八五人，其中二六一人為五至十五年重刑。

以羅福星為首的廿位思想異議者被日本官方判決死刑，分批送上絞刑台，羅福星時年才廿九歲。這些人以今天的觀念來看，只是羅福星的「粉絲」，最多是良心犯、思想犯。即使「匪徒刑罰令」規定叛亂罪處以死刑，但受難者除了參加組織並沒有抗爭行動，根本沒有「叛亂」事實，卻仍被判死刑，且沒有任何辯護，七天內執行完畢。

羅福星留下的書信，和在獄中的《自敘文》，記錄了他觀察到的日本殖民者對原住民的殘酷和對台人的苛政。最能反映台灣當時真相的，應是日本對羅福星的兩次「死刑判決書」。第一次大逮捕沒抓到羅福星，以缺席審判方式判了他死刑；第二次抓到羅福星，又判了他一次死刑。

在判決書中，日本官方承認台灣人民「受孫中山先生創建民國而興起抗日革命」，追隨者「有相當學問，相當資產，及相當名望者。且未以如何之迷信，純然出於政治思想之流露」，台灣人追求「本島由來為中國之民，決無永久屈服於日本人之理」。

從羅福星的遺作到蔣渭水的《臨床講義》，反映了台灣人民不僅要由日本手中獨立，回歸大中華，更要將自強健康的藥方造福大中華。

紀念羅福星不是記憶仇恨，更不是追求報復，日據時代的軍閥，也並非現代的日本人民。紀念羅福星是為反省歷史錯誤，避免為了報復而增加仇恨。更期待發揚和平、寬容與大愛，為了全球人類更進一步的生活福祉、心靈自由而繼續努力。