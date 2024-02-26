科技．人文聯合講座／國家公園 可以是世界和平的基石

追求「自由民主，世界和平」，是跨世代、跨國界之普世價值。在普羅大眾之價值觀中，追求自由和平是為「人類」福祉著眼。

惟攤開UNESCO（聯合國教科文組織）之世界和平公園（International Peace Parks）史，將發現早在一九三二年在美加邊界的兩處冰川國家公園，因共享冰川之珍貴水資源，以及蘊涵豐富的海洋生物多樣性、漁類資源，兩國為求不互相爭奪自然資源，乃簽訂「瓦特頓冰河國際和平公園」（Waterton Glacier International Peace Park），也是全世界第一個跨域跨國的國家公園及生物圈保存區，並於一九九五年登錄為世界遺產地，其面積有近四十六萬公頃。

迄今全球有依各種不同珍貴或瀕危自然與文化資源或紀念為和平犧牲者而設立不同規模之和平公園，包括日本的廣島、長崎、琉球和平公園，計一四七處。而其中有十四處係跨國界的世界和平公園，主要以美加對海洋生物、冰川集水區源頭之共同保育為主。以及南非克魯格國家公園（Kruger National Park）與辛巴威班罕國家公園（Banhine National Park）共同成立的伍沃德國際和平公園（Woodward International Peace Park），以確保區內八五○多種野生動物之棲息地與其安全遷徙路徑，暨兩千多種植物基因為宗旨，全面積達三萬五千平方公里，幾乎是台灣的面積。

跨疆域跨國之海洋保護區與國家公園得以聯合設立「世界和平公園」，俾以確保生物與漁業資源之永續利用。郭瓊瑩／攝 跨疆域跨國之海洋保護區與國家公園得以聯合設立「世界和平公園」，俾以確保生物與漁業資源之永續利用。郭瓊瑩／攝

世界和平公園自倡議催生，建立共識、聯合設立均來自民間組織之努力，主要奠基於突破傳統以陸域為基盤之國家公園與保護區，強調跨界跨域之保育大願景。同時也對減輕消弭如地中海、巴爾幹半島多國種族間之宗教歷史衝突與意識形態之張力，期許透過世界和平公園之建立，以達跨國合作追求和平為至高宗旨。同時也倡議促進以自然為基盤之生態旅遊與跨界之企業合作商機。

若以此視點推演之，自中印之青藏高原到東南亞以瀾滄江—湄公河長達四三五○公里之流域，跨六個國家，對於水資源共享及流域生態系之共同保全，似乎也應朝此方向努力。日俄鄂霍次克海域之捕撈帝王蟹、鱈魚等漁權與礦權問題，自二次大戰後也期透過和平公園之建立解決之，可惜迄今仍未決。而巴爾幹半島及美墨邊界、南北韓板門店之世界和平公園亦正倡議中。

若此，則兩岸間之金廈以及中間之台灣海峽，特別是金門、廈門間之海域承載了海洋國家公園資源、移民文化景觀與戰地之歷史印記，極具跨界保全潛力；還有東沙、太平島在南海多國漁業及石油資源競爭間之可能衝突，似也應可有「南海世界和平公園」之催生。

台灣東部海岸之各小島應有機會與東海的沖繩列島鏈結成另一世界和平公園。郭瓊瑩／攝

我國的國家公園署已成立，放大格局視野與全球接軌，我們的海洋保護區、海洋國家公園亦應更有所發揮。北方的龜山島、釣魚台列嶼、基隆嶼乃至蘭嶼、小蘭嶼、綠島，以及與那國島及沖繩西側的系列島嶼型國立公園及世界遺產列島，是否有一天也得以共同合作，建立以海洋保育為基盤之東海與南海世界和平公園？

對此議題，今日或許只是個夢想，但祈決策者也能如九十二年前倡議者般有打破疆界的開創勇氣，啟動另類世界和平之鑰。

（作者為中華民國景觀學會榮譽理事長）