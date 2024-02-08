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過新年 少點口水 多些祝福

聯合報／ 林猷盛／自由業（高雄市）
桃園市長張善政（左）今年以「龍來桃喜」為題製作春聯及福袋，卻被議員于北辰指台語諧音不討喜。本報資料照片
桃園市長張善政（左）今年以「龍來桃喜」為題製作春聯及福袋，卻被議員于北辰指台語諧音不討喜。本報資料照片

農曆春節將至，政治人物也開始發放春聯。去年台北市長蔣萬安的台北市府春聯有「萬安」兩字就被修理了一頓，今年改成台語諧音求好吉利，相信也沒有人會有意見。然而桃園市的諧音卻沒那麼順利。

桃園市長張善政的春聯「龍來桃喜」取諧音討喜，原本討喜的美意卻被扭曲成是台語的「討死」，爆料稱里長反映里民不喜歡春聯的諧音，網友也在爆料文下認同長輩會覺得不舒服。

然而，二○一六年桃園燈會上，時任桃園市長鄭文燦印製了一百萬份的春聯，分別是「金猴獻桃」、「桃喜滿園」，以「桃喜滿園」來說，這樣的諧音任誰都會覺得很吉祥（除了討喜以外，前後還能合成桃園）。以今年的狀況來看，「龍來桃喜」頂多是「攏來討死」，台語上面頂多是挑釁來訪的客人；而「桃喜滿園」卻是「討死滿園」，根本就是在說滿園的人都討死，更加不吉利甚至觸霉頭。

除了桃園市春聯，台北市又再一次被點名台北燈節展區燈籠出現簡體字，甚至被網友嘲笑兩岸統一指日可待。然而台北市觀傳局表示，該燈籠位置為友好燈區，由各參展城市自行設計，當中也不乏包含日文、韓文的燈籠，因此挑上海市用簡體中文設計的燈籠毛病，實在有點過頭了。

適逢佳節，過年過節的，這類挑毛病的事情真的可以停止了，少點政治口水，新年新希望，多給今年更多的祝福而不是更多的紛爭，這才是春節該有的氣氛。

台語 春節

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