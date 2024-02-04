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藍重掌立院 不只是小確幸

聯合報／ 林法／公（彰化市）

國際局勢牽一髮動全身，台海又是全球衝突風險最高之處，若將日前論壇黃奎博教授「立院韓江配兩岸新契機」一文置此脈胳，藍營重掌最高民意機構，就讓人有更多的期待。

「自己國家自己救」真的不只是動聽口號，畢竟在「務實台獨工作者」的統治下，怎能消解兩岸日趨緊繃的關係？正如黃教授文中所言，兩人若以國會正副龍頭身分，對外接觸國際或大陸人士，表達我方期待和平與交流的立場，對內在相關委員會有效監督政府作為，都是為台灣找到更多活路的好辦法。

因此，再反向思考一下，當立院正副院長落入綠營或白營手中，像「誤觸印泥的廢票」、「誰先打電話拉票」等難以釐清的旁枝末節，雙方竟然可以扯上各種陰謀論，甚至揚言告上法院，如此作風，不正禍起蕭牆，無需敵人就能讓我們逐漸沈淪嗎？

阿扁時期「雙少數政府」讓台灣吃足空轉內耗的苦頭，今歷史重演，還多了「眼前一寸皆是迷霧」的民眾黨。所以除了「辣個男人」當選院長，較能去除過往「四十名綠委便能掀翻立院屋頂」亂象，從全球大棋盤下避免台灣格局愈走愈窄的角度，這還真不只是叫人稍感欣慰的小確幸

台獨 小確幸

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