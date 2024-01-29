缺科技監管 長照蟑螂橫行

高雄市某居服機構偽造簽名或私刻印章浮報費用，二年多來涉嫌詐領近千萬，高雄市衛生局接獲檢舉卻僅中止派案，也未追回不法所得。而這只是冰山一角，長照多年來欠缺科技化的監管機制，只用被動的方式來監督居家服務，造成正當的居服機構做功德，不良的居服機構荷包滿滿也沒事，劣幣驅逐良幣，長照品質不忍卒睹。

現行長照政策下的居家服務，是經由政府部門的長期照顧管理中心（長照中心）的照顧管理專員（照專）評估個案的需求等級，不同等級有不同的補助額度。有了需求等級後，經由與公部門契約的社區整合型服務長照個案管理師（Ａ個管）和案家討論後擬定照顧計畫，並派案給居家服務機構，居家服務機構則依照案家需求的時間及照顧計畫的居家服務項目，派居家服務員到案家服務。

因此，居服品質最重要且最主要的把關者，是居服機構自律的居服員與勤於督導的居服督導。但現行僅規定由居服督導每三個月家訪及每個月的電訪把關，Ａ個管僅半年家訪及每個月電訪，照專僅一年複評時家訪及每個月電訪，短短的家訪與電訪就可以評斷居服的品質？

另外，現行規範，一個居服督導負責六十位個案，一個Ａ個管要負責一二○位個案，照專負責的個案更是二百至三百位，如此不合理的案量，個管和照專光評估與擬定照顧計畫就已無暇他顧，遑論實地查核服務。

目前公部門只要求居服機構用落伍的紙本紀錄佐證，不僅浪費紙張資源，居服機構還要依法找空間存放紙本資料七年；而且紙本紀錄易於偽造，早已不是新聞。有些地方政府想到的方式，是委託民間單位在案家蹲點觀察居服員提供的服務，但無法從根本管理。

其實衛福部在長照機構申報資料中分析服務時間即可發現貓膩，一位居服員可以在五分鐘內幫個案洗好澡？而且手機早已是生活常用品，衛福部僅需發展一套類似警政的巡邏系統，強制居服員到班時，需在案家或服務地點掃QR code打卡定位，服務過程拍照或錄影上傳即可；即使無網路，也可以先存在手機，等到有網路時可以上傳資料。衛福部如果沒能力，可以跟數位部一起合作開發。

現在已經是科技時代了，自傲於晶片王國的政府可以動動腦，否則號稱千億的長照經費將會被無數長照蟑螂給偷走，認真的居服機構永遠在做功德。