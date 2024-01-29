退休公職醫師的另一扇窗

日前聯合報專文探討公立醫學中心屆齡退休醫師留任課題，提到延聘時的薪資可維持全薪，然暫停發放退休金。後者係依現行「公務人員退休資遣撫卹法」第七十七條規定，支領月退休金再任政府機關與相關機構時，每月薪酬不得超過法定基本工資（今年為二七四七○元），或是暫停支領月退休金。不過，年金改革特為醫療人員訂定例外條款，值得闡述。

退撫法修法時，考量偏鄉醫療現況，在衛福部醫事司與退輔會就醫保健處長官的爭取下，公務人員退休後再任山地、離島或偏遠地區的公立醫療機構，從事基層醫療照護職務，領雙薪時薪酬不受限制（第七十八條）。而且不限年齡，醫師與其他職類醫事人員一體適用。官方歷來偏鄉定義不一，考試院銓敘部採取寬鬆標準，涵蓋七種方案所列地區，共計二○八家衛生所與廿七家醫院（十二家部立醫院、九家榮民醫院、三家軍醫院、二家台大醫院分院、一家縣立醫院）。

機構清單一○七年底公告至今，政策成效並不顯著，究其原因：一、宣導不足，恰又歷經三年多的新冠病毒疫情，很少人知曉法規細節；二、只能從事醫療照護，不能擔任行政主管；三、偏鄉醫院多非教學醫院，甚少住院醫師，必須另外培訓專科護理師，協助臨床工作；四、偏鄉醫院設備可能不足，往往還需重新建置；五、基層醫療疾病樣態迥異於醫學中心，醫師單打獨鬥，樣樣都看，廣博多於專精。

偏鄉服務也有不少優點：空氣好、人情濃、工作步調和緩、醫病關係較佳。山地離島以外的平地偏鄉，交通便利，並不遙遠，生活機能不差，尤其醫院一定設置於區域中心點，絕非山巔海角。各地通訊建設完善，線上會議，面向國際，無遠弗屆，並不孤單。退休再任偏鄉，全職工作，輪流值班，或許超出體力負荷，也可因地制宜，議定工作時間與內容。最重要的是，偏鄉迫切需要各類醫事人員。

以往台灣公立醫學中心醫療部科組織架構，類似歐日大學的講座制，主管終身任職，後起之秀只能另起爐灶。現在公立醫院主管則採任期制，一任三年，通常連任一次。國家級醫學中心擔負服務教學研究重責，醫事主管資格門檻較高，並非同仁依序輪替。院方往往要求部科制定短中長期人才培育計畫，對於找不到合格接班人的部科，不假辭色，甚至逕行對外徵才，確保部門優秀水準，不受人事更迭影響。

台灣的醫療資源與醫事人力，向來不患寡而患不均；縱使整體醫療品質傲視全球，城鄉差距仍待努力縮小。江山代有才人出，醫界老將作育英才無數，應可放心如期交棒，另覓戰場，接受挑戰，在醫療荒漠裡，灌溉甘泉，建造綠洲。改寫德蕾莎修女的嘉言共勉：「在更需要的地方，看到醫者的責任」，果能如此，偏鄉民眾甚幸。