川普若重返白宮 台海更嚴峻

近期批評台灣搶走美國半導體產業的美國前總統川普，有相當高的機率代表共和黨參加二○二四總統大選，甚至成為下任美國總統。川普去年七月就提出類似看法，批評台灣搶走美國半導體的工作，主張應祭出貿易壁壘措施，對台灣課稅，阻止台灣。

許多人擔憂若川普復辟成功，很可能如中美貿易戰的翻版，重創台灣半導體產業。更讓台灣困窘者，是川普眼中的美台關係，只能為美國利益服務，正如他批評台灣搶走美國的半導體，所以機關算盡。接下來可預見的是，明著搶奪台灣半導體的產業鏈，更硬的逼迫台灣交出產業鏈的核心商業製造機密，否則以放棄保衛台灣安全為要脅，台灣勢必面對難以應付的困境。

川普喜好以民粹手段激起選民認同為競選主軸，其對台政策當然是以美國第一、美國利益，甚至是個人選舉利益而考量，充滿政治算計。未來如川普當選，川普2.0的結果，是美中貿易戰勢必更為激烈，對台灣半導體產業的壓迫力道，只會更強硬。

更令人擔憂者，台灣是否會掉入「誘餌陷阱」之中？因為川普的競選政見是要結束俄烏戰爭，極可能於當選後，為盡快結束戰爭，與俄羅斯簽下交換條件，放棄烏克蘭。不要忘記，川普曾經背棄盟友，放生為其打下伊斯蘭國的庫德族，這正是他機關算盡，為了自利寧可背信忘義的行事風格。換言之，川普是否會為了個人選舉利益，更為「工具化」台灣，以台灣為「誘餌」，與中共達成更有利美方的協議，做為交換條件？

事實上，美國放棄台灣早已不是第一次，一九四九年及一九七八年都曾放棄台灣 。川普之前認為台灣是他的鋼筆筆尖，要用來戳中國大陸這個硬桌面，所以極可能要脅台灣執政黨對大陸做出挑釁，以遂行其政治算計，如此勢必對台灣安全造成極大的壓迫。

更何況台灣執政的民進黨又以「親美反中」為處理台美中關係的核心價值，這正是如果川普當選，台灣比中國面臨更大潛在危機的根由。正如美國知名台海問題專家任雪麗在美國智庫線上研討會中表示，不太擔心賴清德會邁向「正式台獨」，因為賴受到許多制約；更擔心的是，美國某些人鼓動、甚至逼迫賴清德，做某些不符合台灣利益，但他又無法反對的危險事情，就像蔡英文總統無法拒絕美國眾議院前議長裴洛西訪台那樣，導致台灣周圍遭受中共導彈試射封鎖，引發台海危機。

川普2.0，不僅是中國的噩夢，亦是台灣的困境，台海危機會更嚴峻。除非準總統賴清德願意改弦易轍，下架「親美反中」，在台美中關係中改採中間路線，提升兩岸關係正向發展，否則台灣人民只能自求多福，綁緊安全帶。