獨立NCC 讓第三方裁決違規

新國會即將成立之際，ＮＣＣ主委陳耀祥已成了在野立委第一位猛轟的目標，原因無他，小英執政八年來最大的敗筆，就是在言論自由與新聞自由上大開倒車，特別是二○二○年連任之後，就介入ＮＣＣ下指導棋，進而讓ＮＣＣ的七位委員毫無異議通過不准中天電視台換照案，讓中天下架。

關掉中天之主因不在專業而在政治。二○一八年韓流爆發，中天的鏡頭走入郷里廟口直擊採訪；二○二○年小英挾八一七萬票連任，對於韓國瑜與韓流曾造成民進黨重創與壓力耿耿於懷，對於監督蔡政府不遺餘力的中天更是「憤恨不平」必欲去之而後快！於是中天申請換照案便成了府院聯手「痛下殺手」的主要對象。

ＮＣＣ的主委與委員在閣揆蘇貞昌的安排下不但都是「自己人」，其中兩位委員更是在中天換照案扮演公聽會主持人與殺手；中天各項被綠營人士舉發案件立即嚴處，其他電視台有類似報導而被舉報，卻都被ＮＣＣ輕輕放下，嚴重的雙標。沒有客觀公正的裁決，累積下來便成了ＮＣＣ對於中天換照退回的最大理由。如今中天在行政訴訟上一件一件地勝訴，證明ＮＣＣ是政治立場上的裁決，而非根據專業與客觀的審查。

在宣布中天不准換照後，陳耀祥馬上拋出五十二台可由公廣集團進駐的「個人建議」，完全不顧程序與專業，就直接指定公廣集團來接續頻道，反映出陳耀祥主導的ＮＣＣ不再是客觀的獨立機關了，早已成了蔡政府的附隨組織。

除了中天案之外，陳耀祥還有「護航鏡電視案」、「三立入股中嘉踩媒體壟斷紅線」等爭議，陳耀祥全然站在執政黨立場來處理，因此新國會將成立之際，藍白立委就指名全面檢討ＮＣＣ，要陳耀祥負起應承擔的責任。陳則趕緊表明七月卅一日任期到了就回學校，想要避開在野立委的追究。

檢討陳耀祥的瀆職與偏頗固然重要，但是如何讓ＮＣＣ回歸原本的角色？並還給媒體一個公道、客觀與獨立的經營環境？

其實，新國會首應考慮的，是如何讓ＮＣＣ回歸獨立與專業，堅守合理的政黨比例制，以客觀公正立場來管理媒體。

其次，對於所有民眾舉發的違規案件，應交由第三方公正專業單位來檢視，以避免政治凌駕專業。

最後，應藉此整頓ＮＣＣ之機會，讓新聞與言論自由受到應有的尊重，同時讓國內媒體回歸良性競爭。