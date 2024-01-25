柯文哲「再拚一次」 重演搖擺？

柯P能否再按一次鈴？取決選民結構、政治制度和他的個性。

「選民結構」包括意識形態選民，就是跟定「投黨」者，以及俗稱的中間選民，會「投人、投事」，且分散給各候選人，柯文哲獲得廿六點四六％，已經很不容易。賴清德獲票四十點○五％，可證他開拓中間票源能力非常有限，但也展示了綠營鐵票的高度。

所以，若欲改變現況，藍營鐵票與中間票均不可缺。否則就保障了永遠可躺著等當選的西瓜。

選舉中有「1+1必小於2」的現象，本次若藍白匯流，雖不會到達侯加柯的五十九點九五％，但一定過半而超越賴清德。故當前台灣存在「和平優先」的絕對多數民意，因為選舉制度而被扭曲了。

解決少數代表性總統，理論上，最簡單的就是恢復行政院長必須由立法院同意，重回內閣制。但實務上，要修憲非常困難。若要避免複雜立法程序，就是在野黨基於公開競合程序的結盟與匯流。而實證發現，中間選民較願支持經過競合程序、而非密室協商的人選。

台灣如果規撫各國經驗，參酌創新，發展公辦「政黨／政盟初選」，並與不分區席次結合，經由深入討論與實驗，有可能為人類開拓新制度。

柯文哲是政治人物中，少數有科學訓練，在過去也比較強調數字決策的人。但人性是：一旦變成當事人、一旦得失心太重、且不存在有影響力的諍友，會忘記自己的原則。

柯文哲最後堅信研究方法有明顯錯誤的民調，使他誤認可靠年輕人當選。但二○一四、二○一八年的實證資料顯示，他最大的票源是知識分子，這些人並不會出現在凱道上。

在藍白破局前夕的十一月廿一日，柯文哲競辦智庫執行長蘇進強召集各界學者再次達成「勸合」的建議，並為卡住的民調爭議提出解決方案。柯文哲一度同意「願合」，並著手安排相關事宜。但僅幾小時後，柯文哲又改變心意放棄了，反而形成十一月廿三日藍白不歡而散。

往者已矣，要向前看。政黨結盟非統一，不必事事相同，主議題合作即可。民眾黨的四項國會改革主張均為關鍵，需要志同道合者，才較易實現。

柯文哲是否能再按一次鈴？「意識形態」選民會永遠跟定一黨走。但中間選民不一定永遠跟著一人走。柯文哲能否以和平議題匯流兩者？還是再重演一次決策搖擺不定而分裂？

柯文哲的「變」是他的個性優勢，唯一劍雙刃，也要避免過猶不及。