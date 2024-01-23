考場鐘聲鬧劇 豈能「小失誤」帶過

大學學測高雄市左營高中考場於廿日上午十時五十九分突然響起鐘聲，提前一分多鐘響起的結束鈴聲，讓所有考生困惑不已，又不敢繼續作答。其後至少兩分鐘的空白時間內，試務中心並無任何作為，於是現場監試人員只能繼續將試題本與答題卷依規定回收。

不料試務中心突然廣播宣布「結束鈴聲提早響起」，要求監試人員「延長作答時間一分鐘」，並於一分鐘後再次宣布考試結束。

然而這一分鐘內錯誤百出。監考老師已經收回答題卷，無法在短時間內將其發回；何況已收回的試題本採無記名，學生即便拿到答題卷也不知道該根據什麼繼續作答。監考老師聯絡試務中心，建議將試題本隨機發給學生，卻有學生指出這無異使所有人沾染作弊嫌疑。另有學生當場反映，還有五題未畫卡完成，一分鐘時間足夠完成，希望盡速繼續進行考試。荒謬的是，監試人員在徬徨度過這分鐘後，竟宣布不發回試題卷，直接結束考試。

一片混亂中，有學生不甘莫名遭此橫禍，與監試人員大聲理論，部分同學甚至淚灑考場。由於數學考科配分重，五題的影響可超過廿分，或許是將近三個級分的差距。試務中心「僅有一分鐘」的「小失誤」，打亂了考場上分秒必爭的時間分配，讓考生對試務公平的信賴蕩然無存。試務中心模糊的指令，使現場監試人員難以配合，對考生作答權益造成無法回復的損害。

數學科既是首節應試科目，也是公認的魔王考科，兵家必爭的最後一分鐘，可能影響數百位少年的未來。大考中心發布的首篇聲明，引起罔顧考生權益的批評，令人對於考試程序的進行與公正性產生質疑，後續如何處理仍待觀察。