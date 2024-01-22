大屋頂下／拜登不支持台灣獨立 賴清德要顧好護位神山

賴清德在當選之夜的國際記者會中有兩段簡短談話論及國家認同與兩岸關係。

開場白，他說：「中華民國第十六屆總統副總統選舉已在今天順利完成。」這段話是在洗獨去獨，可解釋為，這是中華民國自國民大會在大陸選出第一屆總統蔣中正至今第十六屆在台灣全民直選總統賴清德的一脈傳承，法統沒有中斷。

論及兩岸關係，他說：「我將依據中華民國的憲政體制，不卑不亢，維持現狀，在對等尊嚴前提下，用交流取代圍堵，對話取代對抗…。」

這句話引起一些議論。有人說，他沒說「依據中華民國憲法」，卻說成「依據中華民國的憲政體制」，是在故意迴避或否定「中華民國憲法」。

但是，賴清德在幾天前剛剛說過「中華民國（憲法）是神話、鄉愿及災難」，你要叫他在當選首日就改口說「我將依據中華民國憲法（處理兩岸關係）」，那麼豈不等於叫他宣示「我將依據這部神話、鄉愿及災難的憲法（處理兩岸關係）」？如此自批其頰，賴清德恐怕丟不起這個臉。

進入選季後，賴清德第一次提到「依據中華民國憲法處理兩岸關係」，是在葛來儀等三位美國智囊發布「建議」專文的次日，十二月一日，顯然是用以化解葛文的「疑獨論／疑賴論」。

賴清德在操作選情的過程中，愈到後來愈強調「延續蔡英文路線」。但是，他一直把蔡英文最關鍵的一句大前提「依據中華民國憲法及兩岸人民關係條例處理兩岸事務」含在嘴裡沒有說出來。原因可能有二：

一、不想說。只要不說這一句，他就不同於蔡英文，亦可在「務實台獨」上超越蔡英文。二、還不到說的時候，也許想等到當選後與北京互動時，用這句話當籌碼來緩衝形勢。

如今，他在當選首日用了這句話，但自己卻已將「中華民國憲法」糟蹋成了「神話鄉愿災難憲法」，而必須狼狽萬狀地修飾成「中華民國憲政體制」才能啟齒，反而凸顯了他的政治思維是多麼反覆，更是多麼褊狹淺薄。

褊狹淺薄正是賴清德的人格特徵，也是「疑賴論」漣漪不斷的原因。

比如，賴清德在二○一七年準備與蔡英文競逐民進黨總統候選人之際，宣示「我是一個務實的台獨工作者，在任何職位上不變」，這是標榜他在「務實台獨」上超越蔡英文。但是，這句話現在卻成了他擤不完的鼻涕，一直掛在臉上，黏在手上。

人們如何想像，飽經政治閱歷的賴清德，當年怎麼會說出如此沒有全局觀、沒有未來性的語言，使自己一直到今天還陷在這句話的作繭自縛之中，洗不掉，去不掉。這是多麼淺薄？更是多麼可怕？

任何政治人物皆必須有奇正虛實的權謀操作能力，但必須基於內外上下左右的全局觀及過去現在未來的歷史觀而為之，亦即必須在真知灼見上操作權謀，不可淺薄。淺薄者玩弄權謀，只會自取其辱。

賴說「中華民國（憲法）是災難」，這是賴的全局觀，被蔡英文打臉「中華民國憲法不是風險」；賴說「衛星警報是人民知之權利」，這是賴不到一天的未來感，總統府隔一天的結論是「排除政治企圖」。這究竟是高明的權謀演出？抑或只因淺薄而已？

現在，賴清德在回應葛來儀等人時說「依據中華民國憲法處理兩岸關係」，那麼也應當正式向內外宣示「將依據中華民國憲法處理兩岸關係」，而不必害羞說成什麼「依據中華民國憲政體制」。而且，他也至少必須在私室向自己承認，所謂「中華民國（憲法）是神話鄉愿災難」，不是「口誤」，而是出自淺薄。

美國如何看賴清德勝選？拜登在隨機問答時只說了一句話：「我們不支持台灣獨立。」這是拜登的「疑賴論」，不啻是美國給賴清德畫的「紅線」，也是美國與中共互設的「護欄」。

也就是說，即使是為了因應台美關係，無論奇正虛實，賴清德也不能說「中華民國憲法是災難」，而應正告美方「將依據中華民國憲法處理兩岸關係」。

當然，賴清德也可能雖在口頭宣稱「將依據中華民國憲法處理兩岸關係」，但實際上仍繼續其「務實台獨」的操作。例如，推動《台灣文化基本法》及以極端手段處理中正紀念堂轉型等，亦即用「內殺型台獨」回饋獨派選民，並作為自己政治人設的補償。但這些皆是淺薄的權謀操作，傷了中華民國，無濟於台獨。

中國大陸是一個十四億人口、五千年歷史、九五九萬平方公里土地、世界第二大經濟體、舉世最成功專政體制的巨大實體。在兩岸互動中，因中華民國與中華民國憲法承繼著中華文化的主流統緒，更傳承著辛亥革命、孫中山、三民主義、抗戰、光復台灣、台灣實踐民主自由體制等重要旗幟，始有可能與中國（中共）相抗衡。即使就全球觀點言，也唯有中華民國能以同文同種的「民主燈塔」與十四億中國人互動，這是超越軍事與經濟的能量，也是其他任何外國都沒有的特殊能量。這才是台灣對兩岸關係的全局觀，也才是未來性。亦即，愈「中華」，「民國」愈有力量。

若不是中華民國，若沒有中華民國憲法，若台灣成了台獨的平台。在十四億中國人與中共眼中，台灣就成了「漢奸／台奸」，中共就有了採取對台強硬手段的口實，我們就失去了「護國神山」。屆時，國際輿論也許以「誰教你要搞台獨」來個大甩鍋，勿謂言之不預也。

拜登的一句「不支持台灣獨立」，及諾魯斷交，已為賴清德的外部處境定了調。而這次大選，賴清德的得票率僅四十點○五％，民進黨在立院亦未過半，這雖並非全因兩岸關係的影響，但也必為主因之一。昨日《大屋頂下》說，民眾黨被視為主要是「綠色政治移民」的聚合，該黨群眾場合出現了大量中華民國國旗；當綠色群眾舉起國旗，整個政治意識就會有系統性的變化。因此，無論對外對內，賴清德如果仍以「中華民國（憲法）是災難」為兩岸政策的主軸，這絕非高明的權謀，而是淺薄無知。蓋頭鰻不知生死門。

賴清德既然正式一個字一個字地宣示自己是「第十六屆中華民國總統」，表示不必疑獨也不必疑賴；那麼，也就應一個字一個字說清楚「將依據中華民國憲法（別再漏了兩岸人民關係條例）處理兩岸關係」。因為，中華民國憲法是護國神山，也是中華民國第十六屆總統賴清德的護位神山。