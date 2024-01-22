聽新聞
test
0:00 / 0:00

科技．人文聯合講座／台灣是屋頂上的提琴手

聯合報／ 林一平
阿萊漢姆（Sholem Aleichem; 1859-1916）。林一平／繪
阿萊漢姆（Sholem Aleichem; 1859-1916）。林一平／繪

林一平
林一平
學生曾問我一個問題：「美國何時支持台灣獨立？」我簡單分析，獲得學生極為熱烈的回饋。我的分析完全基於歷史事實，不牽涉任何政治立場。然而不可諱言，台灣海峽兩岸局勢，台灣人如站在鋼索，一直在統一及獨立間搖擺思辨。美國一方面鼓勵台灣實施美國式的自由民主，另一方面，此次總統大選後美國總統拜登卻重申不支持台獨，最符合美國自身利益，卻讓統獨的鋼索更加搖晃。

提到台灣的處境，我會聯想到《屋頂上的提琴手》（The Fiddler on the Roof）這部電影。該電影是好萊塢依據阿萊漢姆（Sholem Aleichem）的小說《賣牛奶的台維》（Tevye the Dairyman）改編成電影劇本。小提琴手是一個象徵，在這個充滿不確定性的生活中，台灣就像站在屋頂上的小提琴手，「試圖彈奏出一個愉快簡單的曲調，而不讓自己摔斷脖子。」

阿萊漢姆這位出生於烏克蘭的猶太作家說：「智者視生活如夢，愚者視生活如遊戲，富人視生活如喜劇，窮人視生活如悲劇（Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor）」。套入台灣海峽局勢的背景，描述智者、愚者、富人及窮人的反應，顯得格外深刻。

生活在美中兩大國夾縫的台灣，智者理解地緣政治情勢的複雜性。他們認識到島上的生活如夢境一般脆弱。他們可能理解歷史和政治的複雜性，在瞬息萬變的情勢下，維護身分認同和自治所需的平衡行為。他們深刻認知自身處境的脆弱性，謹慎地應對這些挑戰。

愚者短視，將台灣海峽的局勢視為遊戲，低估其重要性。他們對待生活的態度缺乏嚴肅性和理解。這些人可能未能完全理解他們行為的潛在後果，或低估地緣政治變化對普通台灣人生活的影響。

對於富人而言，生活如同一場喜劇，表明他們享受著奢侈和特權的日子。在台灣的情境下，富人代表著經濟狀況良好，不受台灣海峽緊張局勢影響的人群。他們可能以某種程度的超然態度或甚至是娛樂方式看待情勢，因為它並不直接威脅到他們舒適的生活方式。

對於在台灣經濟弱勢或被邊緣化的人來說，情勢確實是悲劇性的。經濟差距，再加上地緣政治緊張局勢，可能加劇那些社會中較不幸運的人所面臨的挑戰。阿萊漢姆名言中對窮人生活是悲劇的描述，反映了那些忍受這些困難的人所經歷的掙扎和艱難。

在複雜的台灣海峽政治情勢，美中角力又有加劇的趨勢，阿萊漢姆名言如同檢視台灣人民多層次經驗的鏡子。這面鏡子在台海危機時，更凸顯了不同人群所面臨的多樣性觀點和挑戰。而最終我們將如同阿萊漢姆所說，無論事情變得多麼糟糕，即使必須付出慘重的代價，你都必須繼續生活下去。（No matter how bad things get, you've got to go on living, even if it kills you.）（作者為前科技部代理部長）

美國 台灣海峽 富人

延伸閱讀

寒流、暴雪、大風三預警齊發！陸迎今年首波寒流 23日「0度線」南壓廣東

113學測國文／難易適中...文言文變少、題型新 電影「周處除三害」也入題

凱基投顧樂看三類股迎選後行情 台股續享 AI 狂潮

《上流誘惑》小說改編 波蘭大尺度情慾電影

相關新聞

科技．人文聯合講座／台灣是屋頂上的提琴手

學生曾問我一個問題：「美國何時支持台灣獨立？」我簡單分析，獲得學生極為熱烈的回饋。我的分析完全基於歷史事實，不牽涉任何政...

好的素養題 引導活用知識

今年學測自然科試題凸顯閱讀與理解能力的重要，也呼應課綱深化科學教育與培養科學素養的目標。跨科命題不易，今年的混合題及非選...

不偏重文法概念…考閱讀歸納 為大學英文準備

昨天把今年學測英文選擇題做了一遍，無論是詞彙題、綜合測驗、篇章結構、文意選填、閱讀測驗或混合題，都考驗學生的英文閱讀速度...

基礎考題不見了…素養大旗下 犧牲數學鑑別度

一一三年大學學測數學Ａ登場，中間偏難，大多數題目題幹龐大、問題迂迴、數據多、跨領域提及地理及理化，考圖形卻沒有圖形可看，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。