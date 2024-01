科技．人文聯合講座／台灣是屋頂上的提琴手

林一平 學生曾問我一個問題:「美國何時支持台灣獨立?」我簡單分析,獲得學生極為熱烈的回饋。我的分析完全基於歷史事實,不牽涉任何政治立場。然而不可諱言,台灣海峽兩岸局勢,台灣人如站在鋼索,一直在統一及獨立間搖擺思辨。美國一方面鼓勵台灣實施美國式的自由民主,另一方面,此次總統大選後美國總統拜登卻重申不支持台獨,最符合美國自身利益,卻讓統獨的鋼索更加搖晃。

提到台灣的處境,我會聯想到《屋頂上的提琴手》(The Fiddler on the Roof)這部電影。該電影是好萊塢依據阿萊漢姆(Sholem Aleichem)的小說《賣牛奶的台維》(Tevye the Dairyman)改編成電影劇本。小提琴手是一個象徵,在這個充滿不確定性的生活中,台灣就像站在屋頂上的小提琴手,「試圖彈奏出一個愉快簡單的曲調,而不讓自己摔斷脖子。」

阿萊漢姆這位出生於烏克蘭的猶太作家說:「智者視生活如夢,愚者視生活如遊戲,富人視生活如喜劇,窮人視生活如悲劇(Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor)」。套入台灣海峽局勢的背景,描述智者、愚者、富人及窮人的反應,顯得格外深刻。

生活在美中兩大國夾縫的台灣,智者理解地緣政治情勢的複雜性。他們認識到島上的生活如夢境一般脆弱。他們可能理解歷史和政治的複雜性,在瞬息萬變的情勢下,維護身分認同和自治所需的平衡行為。他們深刻認知自身處境的脆弱性,謹慎地應對這些挑戰。

愚者短視,將台灣海峽的局勢視為遊戲,低估其重要性。他們對待生活的態度缺乏嚴肅性和理解。這些人可能未能完全理解他們行為的潛在後果,或低估地緣政治變化對普通台灣人生活的影響。

對於富人而言,生活如同一場喜劇,表明他們享受著奢侈和特權的日子。在台灣的情境下,富人代表著經濟狀況良好,不受台灣海峽緊張局勢影響的人群。他們可能以某種程度的超然態度或甚至是娛樂方式看待情勢,因為它並不直接威脅到他們舒適的生活方式。

對於在台灣經濟弱勢或被邊緣化的人來說,情勢確實是悲劇性的。經濟差距,再加上地緣政治緊張局勢,可能加劇那些社會中較不幸運的人所面臨的挑戰。阿萊漢姆名言中對窮人生活是悲劇的描述,反映了那些忍受這些困難的人所經歷的掙扎和艱難。

在複雜的台灣海峽政治情勢,美中角力又有加劇的趨勢,阿萊漢姆名言如同檢視台灣人民多層次經驗的鏡子。這面鏡子在台海危機時,更凸顯了不同人群所面臨的多樣性觀點和挑戰。而最終我們將如同阿萊漢姆所說,無論事情變得多麼糟糕,即使必須付出慘重的代價,你都必須繼續生活下去。(No matter how bad things get, you've got to go on living, even if it kills you.)(作者為前科技部代理部長)