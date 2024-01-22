好的素養題 引導活用知識

今年學測自然科試題凸顯閱讀與理解能力的重要，也呼應課綱深化科學教育與培養科學素養的目標。跨科命題不易，今年的混合題及非選擇題，部分題目令人驚豔。

今年試題著重基本概念的認知外，試題也運用跨科統整、情境入題、圖表閱讀、概念推理等命題設計，測驗考生對於知識的瞭解與運用。試題融入情境的命題方式，是自然考科的測驗目標，測驗學生是否能夠將所學過的原則、方法、概念、原理、定律和理論，運用在具體情境。素養導向命題含括科學概念的形成過程，如實驗假設和設計等，強調科學問題的起源與脈絡；著重知識理解，強化概念釐清；強調具體操作的重要性，結合知識與實際面的應用；強調生活相關議題的理解與討論，以及概念間的連結。

舉例而言，以高能粒子束用於治療惡性腫瘤，測驗考生是否能夠從圖表中找到重要訊息，回答光子頻率與能量的關係，並理解殺除癌細胞而能保留正常細胞的最佳效果為何。汽車方向盤的安全氣囊在危險時，透過內部氣體緩衝，配合安全帶降低衝擊力，測驗考生的閱讀能力，並以力學概念估算駕駛人受到的作用力。這樣的題目要具備基礎知識，能閱讀理解圖形和文字說明，才能得分。

捕蠅草捕蟲是跨科試題，以生物內容為主軸，結合物理和化學知識，設計成基礎知識和探究實作題目，詢問考生有關捕蠅草捕器閉合的機制，以及與捕蠅草的遠親豬籠草等食肉植物相關的問題，是相當吸引人的學測混合題。

綜合整份試題，給學生的啟發應是需要理解基本概念的先備知識，清楚如何運用知識，重視擷取圖表資訊。

從圖表中擷取需要的訊息，是學習自然學科很重要的技能，強化知識整合的應用，才能推理出答案。再者，注重探究與實作過程，學習學科知識與技能是重要的一環，可以使學生驗證並重現其所學，亦可將實驗歸納成相關科學理論。最後，橫向跨科整合入題符合現今科技發展趨勢，需要多種學科跨域整合才能有宏觀、全面性的樣態，故跨學科的學習是現今的趨勢。

如何將探究與實作的課程內容納入考題，並不容易。科學素養評量架構包括評價與設計科學探究，以紙筆測驗不易真正測出考生探究與實作的能力，但如果考題設計得宜，應可測驗某部分認知能力，如推論、分析、綜合等，這是高中教師和大考中心命題委員未來努力的方向。