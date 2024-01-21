名家縱論／祕密屏蔽 扭曲網路言論自由

蘇蘅 很多選前不敢做的事，都在選後摘下蒙面頭巾亮相。調查局聲稱為了對付境外敵對勢力破壞我民主制度，以及藉由網際網路、社群平台散布錯假訊息，成立認知戰研究中心；可溯源清查異常帳號、協請社群平台業者下架。但不靠社群平台幫忙，調查局如何偵查？說穿了可能是另一種附和執政者意識形態的影子禁令（shadow banning）。

無論是名之為「有害言論」、「有毒言論」、或「傷人的內容」，都是社群媒體還不成氣候時的做法，然而當下社群媒體的力量比國家還大，這種所謂的內容審查就有限制言論自由、干涉資訊揭露之虞。

二○二一年以色列對加薩戰爭後，阿拉伯社交媒體促進中心調查，二○二○年上半，臉書收到以色列九一三項要求限制或刪除平台內容的呼籲。臉書同意八成以上的請求。

比利時電影製片馬登斯最近在TikTok發布帶有「種族滅絕」一詞的巴勒斯坦影片，突然消失不見。他指責臉書、ＩＧ、Ｘ、YouTube和TikTok審查帳號，積極減少親巴勒斯坦內容的影響範圍，這種做法即是「影子禁令」。

影子禁令又稱祕密屏蔽。如果發現你在臉書上的活動沒有顯示，或瀏覽量突然下降，或出現技術錯誤，很可能意味你收到臉書等秘密封殺。

前年底馬斯克收購推特前，誓言要解決社群媒體不透明不受信任的問題，尤其想挖出推特封殺言論的深層結構。結果當了老闆，卻突然停止華盛頓郵報、紐約時報和ＣＮＮ記者帳號，聲稱為了安全，實則都是平常嚴厲批評他的記者。真是雙標。

祕密屏蔽是隱形的內容介入，借著演算法，建立一種模式化和社會關係的控制。不但扭曲人和社會的關係，更赤裸裸追求另一種政治正確，強迫使用者討好演算法。演算法也變成另一種網路行為規訓的枷鎖，更是規則上的規則。

進入生成式ＡＩ時代，這更是不能迴避的問題。

表面上看，將強大的大型語言模型連接到圖像生成模型很有意義，用戶不費力就能按照提示產生詳細的圖像文字。然而OpenAI蒐集整理內容，也意味銜接了內容審核系統，在使用者不知情下進行訊息過濾。

其實OpenAI仍然逃脫不了社群媒體的控制：我不同意的內容，你看不到。Scaleforce執行長班紐夫就認為，社群媒體對民主國家帶來的風險比ＡＩ還大。如果篩選言論是秘密進行，甚至壓制特定社群的聲音，就對言論自由構成真正的威脅。

去年七月歐盟通過「數位服務法」，試圖馴服大科技公司。根據規定，社群平台必須遵守確保數位安全，並保障用戶言論自由。

歐盟發言人強調，平台需非常透明和明確說明其條款允許哪些內容，並始終如一執行政策。該法案要求影子禁令和其他類型的內容審核保持透明。尤其當ＡＩ深入融入媒體時，更不能在使用者不知情下，任意限制貼文或隨便封殺。

再回到主題。調查局不但要成立認知戰研究中心，而且要找各大社群媒體幫忙；我們更應擔心的是，調查局想審查和當權者觀點不符的貼文內容？是不是要強制下架或秘密隱藏？當前瀰漫氛圍是連「科目三」舞蹈都不能容忍的執政團隊，讓人擔心很多政治不正確的言論，會不會直接被扼殺在搖籃裡？調查局愈來愈向秘密警察靠攏，既可怕又可悲，這不只是開民主倒車，而是直接甩尾，踩油門向後衝了。

（作者為政大傳播學院教授）