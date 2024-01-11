選票不白投 下架會霸凌人民的政黨

看到前副總統蕭萬長署名，刊載於報紙頭版全版的國旗和「一一三集中投藍，不白投，政黨輪替，真民主」的廣告，心中澎湃不已。

筆者不禁想起，當前的政府是如何糟蹋這個國家，如何詐騙、霸凌或恐嚇他們口口聲聲稱為「頭家」的老百姓。遠的罄竹難書的弊端造就新黨國權貴吃香喝辣不盡的新常態不說，就談一下最新鮮的幾件事吧。

從蔡英文先前說「中華民國是一個流亡政府」，到近日賴清德講「中華民國是災難」，後改稱「中華民國憲法是台灣的災難」，都可看見他們盡其所能以糟蹋中華民國為能事。可恥的是，賴清德還能面無愧色擔任副總統，繼而競選中華民國元首。而且在造勢場合從來不見國旗的人，竟有臉在國際媒體記者會上擺上兩面小國旗來詐騙選票。

國防部把「國家級警報」當玩具玩，把人家正常發射火箭、一件眾所皆知的平常事當成飛彈來襲在耍。更糟糕的是蔡總統也不會配合表演一下驚訝的反應，在看到陳其邁秀給她看的「國家級警報」後，還能談笑風生：「不要緊，總統在這裡」，然後悠悠哉哉地繼續下個輔選行程。明眼人一看便知：這是最高層的「國家級詐騙」，只是藉此恐嚇老百姓，詐騙選票。

至於霸凌善良的老百姓，還有什麼比將「國中生割頸案」跟家長「反廢死」連結成「中共介選」更讓人義憤填膺？許多赴陸旅遊的里長和退休警察以及代辦旅遊手續的業者都被調查和起訴，好像去了一趟大陸就會變成共產黨一樣。這種霸凌人民的手段沒有太超過嗎？

還記得四年多前時任蔡競辦發言人的林靜儀曾說「支持統一就是叛國」。如果政黨沒有輪替，會不會不久的將來，「不支持台獨就是叛國」也被他們入法，藉此繼續霸凌人民？

所以，為了下架詐騙、霸凌和恐嚇人民的政黨，呼籲亟盼「下架民進黨」的民眾不忘初衷，「目睭放乎金，心頭抓乎定」，集中選票完成政黨輪替，讓新執政團隊幫我們清理許多的積弊和汙垢，一起來改變被民進黨糟蹋了近八年的國家，化解台海兵凶戰危的緊張氣氛，完成改變中華民國命運的神聖使命。

最重要的是如「一一三集中投藍，不白投」廣告所言：讓台灣陽光燦爛的好好交給下一代。