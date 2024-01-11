以大智慧面對「政治三少數」

總統大選進入最後肉搏階段，最後兩天選情預期不會有太大變化，除非郭台銘公開挺侯、棄保效應發酵、民進黨貪腐醜聞或賴清德私德質疑出現事證。

郭台銘似乎陷入掙扎中，他先前公開表示樂見政黨輪替。現在政黨輪替只有一個胸膛的差距，他有什麼理由不表態挺侯？無非是民進黨政府運作檢調系統大張旗鼓偵辦連署過程賄賂疑案，把他嚇住了，不敢冒犯，出來挺侯友宜。

貪腐醜聞是這次大選民進黨失分最多的領域，但迄今沒有出現一槍斃命的事證，倒是疑似羅致政不雅影片風波及推託中國介選激起反感，可能損害賴清德的選情。

最詭譎的變數在於棄保。藍白合破局後，國民黨基本支持者歸隊，一部分淺綠或中間選票流向賴清德，而柯文哲近期的造勢活動聲勢驚人，促使部分淺綠選票流回。而且，柯的支持者多為年輕人，他們黏著度高，非柯不投，因此棄保轉向的不多。可以預見，棄保效應即使出現，規模也不會太大。

綜合目前狀況與最後變數，大體可以判斷，賴侯在伯仲之間，而無論誰當選，少數執政恐難以避免。

立法委員選情，藍綠也在伯仲之間，兩黨席次應該都很難過半。關鍵在於民眾黨很有希望多得席次，拉低藍綠席次。果若如此，未來的立法院很可能三黨不過半，執政黨在立法院是不過半的少數，第三大政黨隨而成為關鍵性少數。

行政權少數、立法權少數加上關鍵性少數，構成「三少數」，這很可能就是未來四年中央政府的基本結構以及運作方式，多數統治的正當性將不復存在，國會穩定多數不易維繫，合縱連橫成為常態，關鍵性少數黨炙手可熱，可以翻雲覆雨。一種可能是和執政黨組成執政聯盟，一種可能是不參加聯合內閣，在立法院和最大在野黨合作，對執政黨發揮強大的制衡作用。前者帶來的行政立法關係比較穩定，後者將使行政權備受掣肘，導致施政困難。

如果國民黨執政，藍白先前已有共組聯合政府的協議，侯友宜和朱立倫也都宣示繼續有效，委婉呼喚柯文哲及其支持者集中選票，達成政黨輪替，選後兩黨共同執政。柯文哲迄今不為所動，其支持者也堅挺不變。至於柯和民進黨之間的關係，由於嫌隙太深，將來合作的難度較大，共同執政更是難以想像。

基於導正一黨專權、維繫政治穩定以及政府施政的考量，在「三少數」難以避免之下，最理想的狀況是國民黨取得執政權，民眾黨加入執政團隊，同時在立法院合作無間，則可減除「三少數」造成的執政困難，又能避免一黨獨大甚至專制的弊害。國民黨已經朝此目標前進，柯文哲及其支持者若能認清大局，沒有理由不和衷共濟，共促其事。