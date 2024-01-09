教育道德廉恥 正義之聲崛起

每年到了十二月三十一日，我也不免俗的，總會回覆一些氾濫於社群媒體上的祝詞、圖片、動畫，因為我沒有罐頭動畫，也沒有罐頭圖片，每封選擇要回覆的，都是連名帶姓，親手打字出來的，難免有些煩瑣、無趣。讓我覺得更無趣的，就是跨年倒數。不知從何年開始？全世界各地，蜂擁擠爆的人群，熱烈、瘋狂地倒數，慶祝新的一年的來臨。其實，每一年的最後一秒鐘，跟你平常過的每一秒，都是一樣的；十二月三十一日或是一月一日，跟你平常過的每一天，也都是一樣的。不過，有曆法，就有特殊的日子，人類幾千年來，就是這樣。只不過，我選擇遠離被極度商業化的特殊日子，靜在家中，狂想些事，寫點東西。

「缺」是二○二三年的代表字，這個字選得真好！對大多數的人來說，台灣缺蛋、缺電、缺工，一兩年前的缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺藥等等，這些都是實際生活上的缺，讓生活不便，甚至危及生命。我卻覺得台灣最缺的是道德、廉恥與正義，尤其是在上位的人。這是心靈上與良心上的缺，這會讓是非不分，公理不張，久而久之，上行下效，人類所賴以持續的綱常，敗壞殆盡。

再過幾天，就是台灣總統大選的投票日。早在去年十月，選舉活動就已經如火如荼。我親睹在造勢大會、政見發表、電視辯論會上，候選人可以在大庭廣眾之下，臉不紅、氣不喘地說謊話，騙人於有形，為什麼？是因為沒有人站出來揭穿他／她。

整個社會避談道德與廉恥，甚至中學的校訓也被質疑；軍公教退休金，神聖的契約精神，不是不能改，但也不能背信忘義，罔顧法律正義，竟溯及既往；民主講究透明、廉潔、制衡，我們的政府只要遇到要隱瞞的真相或是貪腐的弊案，一紙行政命令，立馬封存三十年，制衡的立法院，無力回天，下令之人嘴上還高喊著捍衛民主，著實令人不齒；當台灣在缺口罩、缺疫苗、缺快篩、缺蛋、缺電的時候，發國難財的，橫行霸道之外，若有人批評，則迅速濫用公權力，不是查稅，就是查水表。這些都是比獨裁還獨裁的行為。我們缺什麼？缺道德、缺廉恥、缺正義！

經濟學理論對說謊以圖利的，也有著墨。制裁道德危機（Moral Hazard）的精髓在於，說謊的，會受懲罰，不但不能獲利，更會產生虧損。這是一種設計出來的機制，制度讓你說出真話，理論上可行，現實上，行不通。就跟我們現有的民主體制一樣，弊端叢生，毫無招架之力。類似的事情，也發生在世界各大民主國家，人類賴以維持生存的道德，面臨極大的危機。睜著眼說瞎話的，很難繩之以法。如何讓正義之聲崛起？唯從小教育道德與廉恥而已。

我們已進入二十一世紀的第二十四年，文明與科技早已無遠弗屆，人類早就該脫離以往的原始與無知。想想古今中外，引發戰爭或導致民不聊生的歷史，深入探究之後，都是在上位的人，為著自身的短期（相較於千秋萬代的人類歷史）利益，背信忘義、寡廉鮮恥所引起的。當經濟學碰上政治，實在是以卵擊石，螳臂當車，不堪一擊。

只是做為一個高級的知識分子，政府如此過分的違背體制，卻沒有人反正，扼腕之餘，狂想之後，有感為文。