大屋頂下／當心中共「姑息養奸」 誰是中華民國的災難

賴清德會不會成為中華民國的災難？

進入選季以來，賴清德曾試圖努力撕掉自己頭上「台獨金孫」的標籤。詎料，如今到了選季的收官時段，他又突然大動作地給自己貼回了台獨標籤。倒行逆施，這是演的哪一齣？

眾所共見，賴蕭配確曾試圖撕掉台獨標籤。記者問蕭美琴：「妳是不是務實台獨工作者？」她說：「這些標籤是中國大陸（貼的），想激起人民的恐慌。」

中共說，「台獨與和平水火不容」。因此，台獨不僅激起人民的恐慌，也激起民進黨政府的恐慌，也激起美國及國際的熱議與恐慌。所以，最近幾年來，台灣成了「全球最危險的地區」。這些熱議及恐慌，皆與「票投民進黨／青年上戰場」有關，亦即與「台獨與和平水火不容」有關。

相對地，面對這些熱議與恐慌，賴清德也拚命地洗獨去獨，否認自己是「台獨金孫」，不再自詡為「務實台獨工作者」。如此洗獨去獨，可證台獨確實是「激起人民恐慌」的議題，蕭美琴的看法無誤。

但是，蕭美琴說，台獨的標籤是中國大陸貼的。如此喊冤，卻聽起來怪怪的，無厘頭。

賴清德擔任國大代表時，高擎「台灣獨立萬歲」的牌子，但那個牌子不是中共給他的。他說：「我是一個務實的台獨工作者，在任何職位上不變。」這也是他親口言之鑿鑿，不是中共叫他說的。民進黨有台獨黨綱，難道台獨黨綱是中共頒授的？蕭美琴曾公開說「我們不再認同自己是中華民國」，難道這個標籤也是中共給她貼的？

民進黨一向以公開或隱晦的言語，將台獨喻為主權或民主的正向概念；但如今卻非但承認台獨「激起人民的恐慌」，甚至稱「台獨是中共貼的標籤」，誠為匪夷所思。

美國智囊葛來儀三人引發熱議的專文，也是反映了美國及國際對台獨的疑慮或恐慌。

葛文的觀點可以歸納為：「武不武，看獨不獨。」「武不武」是恐慌，「獨不獨」是解方。葛文的啟示是：民進黨不能只是強調「武不武」的被壓迫地位，也要承認並擔當起「獨不獨」的責任。

該文對賴清德如果當選後的兩岸情勢透露焦慮，並諍告賴清德要認清台獨的政治因果。這個解讀應不是對葛文的斷章取義。

或許可以這麼說，葛文的諄諄諍告正是：賴清德應當考慮自己撕掉台獨的標籤。

然而，現今的發展卻是，賴清德在嘗試了各種撕去台獨標籤的操作之後，如今突然又出人意表地更旗幟鮮明地給自己貼回了台獨標籤。

他說：「中華民國（他說，漏了憲法二字）是護國神山，這是我以前沒聽說過的神話。」他說：「中華民國憲法是兩岸護國神山，到底要鄉愿到什麼程度？」他又說：「把中華民國（他又說，漏了憲法二字）當作是兩岸護國神山，這到底是要促進和平，還是要給台灣帶來災難？」

賴清德說「中華民國（或中華民國憲法）是神話、鄉愿與災難」。台大前校長管中閔則說，賴清德已成了中華民國的災難。

這樣明目張膽的台獨標籤，是中共給賴清德貼的？或是賴清德給自己貼的？

賴清德不但不覺得這種台獨主張會「激起人民的恐慌」、「給台灣帶來災難」，反而沾沾自詡地認為，「否定中華民國（憲法）」，可以「促進兩岸和平」。

賴清德的「中華民國觀」與「台獨觀」，與葛來儀三人的觀點背道而馳。葛文認為，賴清德應「依據中華民國憲法處理兩岸事務」。顯然他們不是把中華民國憲法看作神話、鄉愿與災難，而認為是一個真實的兩岸戰略架構。葛文並建議凍結台獨黨綱，釜底抽薪。可謂已從「不支持台獨」，進入「反對台獨」的範疇，儼然是主張「棄獨保台」的意思。

在兩岸新局即將開啟的此時，葛文顯然認為，賴清德應當站在比較主動及先動的地位，亦即先一步自己摘掉自己給自己貼的台獨標籤。解鈴仍須繫鈴人。

但是，如今在蕭美琴想撕掉她指是中共給貼上的台獨標籤之時，賴清德卻反而變本加厲大張旗鼓地把台獨的大旗舞得獵獵作響。直接打臉葛來儀三人，更使許多國人更真實地感受到賴清德巨大深重的「災難性」。

那麼，倘若賴清德自己貼回了台獨標籤，能不能寄望中共為他撕掉？絕無可能。

賴清德自己既不撕台獨標籤，中共的反應必是將計就計，讓你台獨的標籤更加撕不掉，使賴清德以台獨作繭自縛，不容你脫身。亦即，台獨標籤不是中共貼的，但中共至此也不容賴清德打個馬虎就輕易撕掉台獨標籤。

因為，如果賴清德就任但不把去獨洗獨的意願表達至葛文諍言的那種程度，而中共若竟然就輕易芝麻開門，則兩岸關係未來的敵友反覆將會變得十分複雜與不可預測。那麼，中共就會認為，你既然仍是台獨，就乾脆將你鎖死在台獨的牢籠裡，這反而是一種省心省力「化繁為簡／執簡馭繁」的最佳方案，以不變應萬變，用台獨制台獨，怎能輕易幫你撕掉台獨標籤？

中共不給賴清德撕掉台獨標籤，說到底，至少有三點戰略利益：一、能夠維持十四億中國人對台灣的仇恨，為未來的反獨操作蓄養社會基礎。二、台獨使台灣繼續撕裂，陷於「內殺／自殺」而不能自救自拔。三、凸顯了兩岸困局的責任咎在台獨，藉此塑造國際輿論，此即認知作戰。

古語說「姑息養奸」。對中共來說，上述這個方案可謂是「姑息養漢奸／姑息養台奸」，破罐子破摔，最後的戰略目標是「用台獨困死台獨／用台獨困死台灣」。

因此，賴清德也許以為「台獨可以保台」，用台獨才能抵擋中共。但現實的發展卻是，台獨已不能自拔，且已淪為中共用以對台灣「卡脖子」的「台奸」。用台獨對抗中共，等於自己送繩子給中共吊死台灣。台獨的結局就是災難。

準此以論，台獨就是台奸。賴清德不要落到自己被中共「姑息養奸」還不知死活，蓋頭鰻不知生死門。

六天後，賴清德如果當選中華民國總統，必將刻骨銘心地感覺到，中華民國及中華民國憲法才是「護國神山」，也是中華民國總統的「護位神山」。

中華民國總統自己視中華民國憲法為災難，如何教對岸正視中華民國的存在？什麼是護國神山？中華民國總統自己視中華民國憲法為災難，更如何讓在中華民國憲法下納稅與服兵役的人民心悅誠服？什麼是護位神山？

用台獨作繭自縛的賴清德，你已是中華民國的災難，你也已是自己的災難。