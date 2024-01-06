怎麼幫台鐵公司上軌道

新年第一天台鐵公司揭牌，冠蓋雲集，美好祝詞和許願占盡媒體版面，可說是政治承諾風光達陣了！然而營運真正仰賴的政策都到位，足以支撐新公司上軌道了嗎？

官話盈耳中最常強調的是政府設置基金承接了一七○○億元債務，讓台鐵的利息壓力減輕，確實有節流貢獻。但若是運輸任務不明確，以致車種難簡化，成本難下降；而運送乘客票價又遲不調整，票收不增加，營運依然虧損。剛被歸零的債務很快又會累積，前述財務支撐政策會持續嗎？該持續嗎？

也就是說，光靠帳簿上一次性接走債務，沒有（市場面）開源，沒有（結構性）節流，台鐵公司的財務支撐是不牢靠的！

因此，要幫助台鐵上軌道最優先的政策是「盡早調整票價」。調整票價不是全面漲價，是弄清楚收支，講明白任務，從而算出合理資費。進而，最重要的，確定台鐵乘客票價補貼政策。算出資費，不必也不該全數反映在票價，可仿照近年水電費調整，採階梯分眾調整，多數客戶不必多付錢。尤其，行政院這兩年推動都會區通勤優惠TPASS，正好拿來補貼台鐵通勤客。新台鐵公司最優先行動就是趕搭這班特別預算列車，「速提票價方案」。

回應公司積極作為，政府速速審定新票價，會有多重喊話效果。一方面安頓台鐵長期營收，鞏固公司財務基礎；再方面多元分眾的新票務架構，等於鼓勵員工發揮客製化，廣開附業商機；更且，台鐵藉此凸顯軌道運輸龍頭，高舉綠色綠運輸大旗，迎向二○五○淨零大政。

第二項是待改正的錯誤政策「鐵道局的工程職掌要移轉」。十大建設以來，鐵路增擴建並非營運者台鐵主政，六年前交通部整併高鐵和鐵工局為鐵道局，沒有改變這種分工，是政策失誤。公司化後持續這樣分工，造成兩大組織問題：

一、鐵工處承辦的「立體化」等工程，不見得符合營運者所需，造成浪費甚至加劇台鐵虧損。監察院去年十二月正式函送調查報告，已經明白點名這項積弊。

二、鐵道局既為台鐵公司上級監理機構，又是乙方承攬許多甲方工程案件，台鐵作為甲方很難允當處理合約爭議。更因此對於工安相關的責任較難追究，長年兄弟機關間的不平，將成為台鐵公司安全改革監督的死角。

「安全」是社會寄望新公司的最緊要責任，不應該容許有制度「死角」，政府要趕緊改錯。

為了政治安撫兩大事故的衝擊，台鐵公司化成為政府的「新衣」，許多想像都加在它身上。如今公司真的成立了，炫目的吹噓該過去了。建請政府從上述「興利」和「除錯」兩大政策啟動，實實在在的幫助台鐵駛上軌道安全暢行！